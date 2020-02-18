Kışın cildi koruyan 10 besin

Soğuyan havalarda nemini yitirmeye yüz tutan cildinizi doğru beslenmeyle canlı ve sağlıklı tutabilirsiniz. Derece düştükçe kuruyup hassaslaşan cildinize koruyucu bir kalkan oluşturmak için doğru ve sağlıklı beslenmek şart.

Kış soğuklarına karşı cildinizin nemini koruyup sağlıklı bir görüntü kazandırmak için uyguladığınız bakımlar kadar, tükettiğiniz besinler de son derece önemli. Soğuk havalarda kuruyup gerilen cilt hem kırışmaya hem de çatlamalara müsait bir hale geliyor. Acıbadem Bakırköy Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Ayça Güleryüz, "Bazı besinler içerdikleri bileşikler sayesinde cildi onarmaya katkıda bulunuyor. Sağlıklı ve dengeli beslenerek cildinizin ışıldamasını sağlayabilirsiniz" diyor.

A, C VE E VİTAMİNLERİ ÖNEMLİ

İçlerinde bulundurdukları önemli mineral ve vitaminler sayesinde cildinizi dış etkenlere karşı korumak için birbirinden faydalı besinler mevcut. İhtiyacınız olan A, C ve E vitaminlerinin yanı sıra, fosfor,selenyum, omega 3 ve 6 yağlarını hangi besinlerden alacağınızı bilmelisiniz. Beslenme ve Diyet Uzmanı Ayça Güleryüz, kışın dondurucu soğuklara karşı cildi koruyan ve canlandıran 10 besini anlattı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.



1- YEŞİL ÇAY

Beslenme ve Diyet Uzmanı Ayça Güleryüz "Yeşil çay antioksidan kapasitesi sayesinde cildin yenilenmesini hızlandırır ve kolajen üretimini destekler. DNA'nın zarar görmesini engeller ve yaşlanmayı geciktirir. Ayrıca yeşil çayda bulunan polifenol adı verilen bileşikler antiinflamatuar etki göstererek vücutta iltihaplanmayı azaltabilir" diyor.



2- AVOKADO

İçindeki E vitamini ve faydalı yağlar sayesinde cildi nemlendiren avokado, aynı zamanda C vitamini sayesinde de cildin elastik yapısını koruyor. Antioksidan kapasitesi yüksek olan bu vitaminler deri hücrelerindeki DNA hasarını da azaltabiliyor. Derideki serbest radikallere karşı savaşarak ciltteki zararlı etkilerini azaltmaya yardımcı oluyor.



3- BAL KABAĞI

Yüzde 90'ı su olan balkabağında potasyum, magnezyum, çinko, kalsiyum, fosfor ve demir gibi çok önemli mineraller bulunuyor. Ayrıca A vitamini açısından oldukça zengin olan balkabağı, retinoid adı verilen bileşikler sayesinde de sivilce, iltihap ve diğer cilt problemlerinin iyileşmesinde yardımcı oluyor.



4- SOMON

Vücudun ihtiyacı olan ancak kendi başına üretemediği doymamış yağ asitleri içeren somon, hücrelerdeki yaşlılık sürecini yavaşlatmaya yardımcı olarak yaşlanmayı geciktiriyor. Ayrıca selenyum içeriği sayesinde cildi dış etmenlerden gelen zararlara karşı da koruyor



5- GREYFURT

C vitamini, kolajen ve elastinin içeriği ile greyfurt cildi korumaya yardım ediyor. Yazın güneşin etkisiyle oluşabilen kırışıklıklar ve lekeleri azaltmaya yardımcı olurken, bağışıklık sistemini güçlendirerek, iltihaplı cilt problemlerini engelliyor.



6- CEVİZ

Soğuk kış günlerinde, içeriğindeki omega 3 ve omega 6 sayesinde cildin doğal yağ bariyerini oluşturmaya yardımcı olan ve cildin kurumasının önüne geçen ceviz, lekelere karşı da kalkan oluyor. İçeriğindeki önemli bir antioksidan olan E vitamini ve çinko ile de cildi besliyor, yara iyileşmesinde etkili oluyor.



7- BROKOLİ

A vitamini, C vitamini ve çinko minerali açısından zengin olan brokoli cilt güzelliği için oldukça önemli gıdalardan biri. Ayrıca; yapılan klinik çalışmalar, içeriğinde bulunan sulforaphan sayesinde serbest radikallere karşı vücudu koruduğunu ve cildin yaşlanmasını geciktirdiğini ortaya koyuyor.



8- YUMURTA

İçeriğindeki A vitamini sayesinde cilt dokusunun yenilenmesine yardımcı olan yumurta; zengin selenyum içeriği ile de öne çıkıyor. Yapılan birçok çalışmaya göre; selenyum deri kanserini önlemede anahtar rol oynarken, elastin de cilt yapısı için kilit öneme sahip.



9- BİTTER ÇİKOLATA

Yapılan klinik çalışmalar, kakonun cildi daha yumuşak ve nemli tutmaya yardımcı olduğunu gösteriyor. Ancak şeker oranı düşük olan çikolatayı seçmeli ve günde 20 gramdan fazla tüketmemelisinz.



KURU BAKLAGİLLER

Kalsiyum, çinko, magnezyum ve demir yönünden zengin olan kurubaklagiller B12 hariç tüm B vitaminleri için iyi bir kaynak. Bu vitaminler cilt sağlığının korunmasına destek olurken cildi nemlendirip iltihapları önlüyor. Ayrıca bu besinler çinko sayesinde de A vitamini seviyelerini artırıyor.