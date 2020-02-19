30 kat daha faydalı

Siyah havuç şalgam suyunun hammaddesi olarak uzun yıllardan beri kullanılıyor. Birçok kişi onun rengini görünce boya olduğunu düşünse de aslında o tamamen doğal ve gerçek bir ürün.

ŞİFA DAĞITIYOR

Siyah havucun içerisinde normal turuncu havuçlardan neredeyse 30 kat daha fazla antioksidan yer alıyor. Yani siyah havuçtan bir antioksidan zengini. Siyah havucun içerisinde bol miktarda bulunan ve antioksidan özellikler taşıyan antosiyanin adlı pigmentler nedeniyle rengi turuncu değil. Üstelik bu özelliği sayesinde bilinen en şifalı sebzeler arasında da onu sayabiliriz. Bol miktarda antioksidan barındırdığını öğrendiğimize göre hadi gelin siyah havucun faydaları nelerdir ve ne için kullanılır birlikte bakalım.

HASTALIKLARA KARŞI KALKAN

İçerisindE bol miktarda A, C ve K vitaminleri bulunan siyah havuç, aynı zamanda kalsiyum, potasyum, çinko ve magnezyum bakımından zengindir.Vücut için bu kadar yarar-lı vitamin ve mineraller içeren siyah havuç bağışıklık sistemini güçlendire-rek kişiyi hastalıklara karşı korur.



SİNDİRİME YARDIMCI

Siyah havuç mide sağlığını korumaya yardım eder özellikle ülser ve gastrit gibi mide asidi kaynak-lı hastalıkların iyileşme sürecine katkı sağlar. Yüksek oranda besin lifi içeren siyah havuç sindirim sisteminin daha sağlıklı çalışmasına olanak sağlar.



GRİBE KARŞI KORUYUCU

Antioksidan bakımından zengin olan siyah havuç vücudu ser-best radikallere karşı korur. Siyah havucun antioksidan özelliği başta grip olmak üzere birçok hastalık türü-ne karşı koruyucu bir etki sağlar.



İŞTAH AÇICI ETKİSİNE DİKKAT

Siyah havucun bilinen herhan-gi bir yan etkisi yok. Fakat eğer kilo problemi yaşıyorsanız siyah havucun iştah açan bir etkisi var. Daha fazla kilo almak istemiyorsanız kesinlikle tüketirken dikkatli olmanızda yarar var. Yine ciddi bir kronik rahatsızlı-ğınız varsa ya da alerjik bir bünye-niz varsa siyah havucu aşırıya kaç-madan tüketim ve tüketmeden önce mutlaka bir doktora başvurun.



ÖDEM ATICI

İsterseniz detoks suyu olarak da siyah havuç tercih edebilirsiniz çünkü onun antioksidan etkileri sayesin-de şişkinlik ve ödemden kurtulmaya tek başına yardımcı olur.