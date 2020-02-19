Gülcihan’ın dileği bordo mavi

LÖSEMİ ile mücadele eden 8 yaşındaki Gülcihan Demir, canı gibi sevdiği takımı Trabzonspor’dan destek istedi. Küçük kız, “Futbolcularımız beni ziyaret etsinler ya da video çekip çok sevdiklerini söylesinler” dedi.

Lösemi hastalığı ile mücadele eden 8 yaşındaki Gülcihan Demir, tuttuğu takım olan Trabzonspor'a yaşam savaşı verdiği hastanede odasından çağrıda bulundu. Küçük Gülcihan, "Beni hastane odasında ziyaret etsinler. Ya da video çekip beni sevdiklerini söylesinler. Ben onları ve Trabzonspor'u çok seviyorum" dedi. Kuşadası ilçesi Yeniköy Mahallesi'nde yaşayan Gülcihan'a bir yıl önce grip şikayetiyle gittiği hastanede lösemi teşhisi konuldu. Kemoterapi alan ve saçları dökülen minik Gülcihan'a umutlu bekleyişi geçen Haziran ayında mutluluğa dönüştü.

MUTLULUĞU 8 AY SÜRDÜ

Gülcihan'a uygun ilik Almanya'da bulundu. Geçen Ramazan Bayramı'nın ilk gününde ilik nakledildi ancak bu mutluluk 8 ay sürdü. İliğin uyumsuz çıkmasıyla tedavi süreci yeniden başladı. İzmir Dr. Behçet Uz Hastanesi Çocuk Onkoloji Servisi'nde tedavisi devam eden Gülcihan, Trabzonsporlu oyuncuların kendisine destek olmasını istedi.



Babası Turgut Demir ile Gülcihan'ın hastane odasından görüntüleri.



"ONLAR ŞAMPİYON OLACAK BEN DE İYİLEŞECEĞİM"

Fanatik Trabzonspor taraftarı olduğunu kaydeden Gülcihan, "Sesimi mutlaka duyacaklarına inanıyorum. Onların manevi desteğine ihtiyacım var. İnanıyorum ki Trabzonspor şampiyon olacak ve ben de hastalığımı yeneceğim. Dualarım onlarla" diye konuştu. Zor günler geçirdiklerini belirten anne Sevgi Demir de, "Destek veren herkese teşekkür ediyorum" dedi.

MEHMET KAVAS