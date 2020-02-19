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Kolda ve elde uyuşmaya dikkat!

Kolda ağrı ve elde uyuşmaya dikkat!

19.02.2020, 12:46

Kimi hastalıklar gelmeden önce sinyaller veriyor. El ve kollarda yaşanan uyuşma ve ağrılar da bazı hastalıkların habercisi olabilir. ve Rehabilitasyon Uzmanı Doç.Dr.Ahmet İnanır, milyonlarca insanın hayatını karartan boyun fıtıkları ve belirtileri hakkında önemli bilgiler verdi.

Boyun fıtığı omurlar arasındaki kıkırdak diskin ortasında yer alan yumuşak parçanın etrafındaki tabakaları yırtarak dışarı taşması sonucu oluşur. Dışarı çıkan disk materyali omurga kanalının orta kısmından fıtıklaşırsa omuriliğe, kanalın yanından fıtıklaşırsa kola giden sinirlere baskı yapabilir. Orta bölümden çıkan fıtıklarda kişi ağrıyı, omuzlarında, boynunda ve kürek kemiklerinde veya sırtında hissedebilir. Yandan olan fıtıklaşmalarda ise hasta kolunda ve elinde uyuşma karıncalanma veya güçsüzlük hissi ile kendini belli edebilir. Tüm bu bulgular insanların günlük yaşamında olumsuz yönde etkileyecek şekilde gelişebilir.

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