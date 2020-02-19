YDS başvuruları başladı! ÖSYM YDS başvurusu nasıl yapılır?

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) sınavına katılacak olanlar merakla sınav tarihini bekliyor. ÖSYM'den yapılan duyuruya göre YDS başvuruları başladı. Peki YDS başvurusu nasıl yapılır? Nelere dikkat etmek gerekir? İşte YDS başvuru ekranı...

ÖSYM, YDS sınav başvurularının başladığı duyurusunda bulundu. Sınava katılacak olan adaylar merakla sınav tarihini bekliyor. Peki YDS sınavı ne zaman? YDS sınav başvurusu nasıl yapılır? İşte 2020 YDS sınavı ile ilgili merak edilenler...

YDS BAŞVURULARI BAŞLADI

2020 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2020-YDS/1), 12 Nisan 2020 tarihinde uygulanacaktır. Sınava başvurular, 19-26 Şubat 2020 tarihleri arasında yapılacaktır.



Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden yapabileceklerdir.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2020-YDS Kılavuzunda yer almaktadır. Adaylar Kılavuza aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir. Sınava başvuracak adayların Kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

2020-YDS/1 BAŞVURU TARİHLERİ : 19-26 Şubat 2020 (Ücret ödeme için son gün, 27 Şubat 2020)

2020-YDS/1 SINAV TARİHİ, SAATİ VE SÜRESİ : 12 Nisan 2020, 10.15, 3 saat (180 dakika)

2020-YDS/2 BAŞVURU TARİHLERİ : 4-14 Eylül 2020 (Ücret ödeme için son gün, 15 Eylül 2020)

2020-YDS/2 SINAV TARİHİ, SAATİ VE SÜRESİ : 25 Ekim 2020, 10.15, 3 saat (180 dakika)

SINAV ÜCRETİ : 130,00 TL

2020-YDS/1 GEÇ BAŞVURU GÜNÜ : 10 Mart 2020 (Sınav ücreti aynı gün ödenir.)

YDS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular elektronik ortamda alınacaktır. Bu konuda adayların izleyeceği yol aşağıda açıklanmıştır: a) Kılavuz ve Aday Başvuru Formunun edinilmesi: Sınava katılmak isteyen adaylar, Kılavuz ile Aday Başvuru Formuna başvuru süresi içinde ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden ulaşabilirler. Kılavuz dağıtımı ve satışı yapılmayacaktır. b) Başvuruların nasıl yapılacağının belirlenmesi:  Merkezimiz kayıtlarında geçerli bir fotoğrafı (*) bulunmayan adaylar; başvurularını diledikleri bir başvuru merkezi aracılığıyla yapacaklardır.  Merkezimiz kayıtlarında geçerli bir fotoğrafı (*) bulunan adaylar; başvurularını bireysel olarak internet aracılığıyla (https://ais.osym.gov.tr) veya diledikleri bir başvuru merkezi aracılığıyla yapacaklardır. * Geçerli fotoğraf: Son 50 ay içerisinde herhangi bir başvuru merkezinden çekilmiş ve ÖSYM tarafından reddedilmemiş fotoğraflar geçerli fotoğraftır. Başvuru merkezleri bilgisi ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinde yer almaktadır. c)Aday Başvuru Formunun doldurulması: Adaylar bu kılavuzun 2.3. maddesini dikkatlice okuduktan sonra Aday Başvuru Formunu dolduracaklardır.