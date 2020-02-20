Hayalet şehir Şangay

Her gün yüzbinlerce insanı ağırlayan Şangay Havaalanı’nın boş görüntüsü şaşırttı.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan korona virüsü nedeniyle dünyanın en kalabalık şehirlerden biri olan yaklaşık 25 milyon nüfuslu Şangay kentinde, karantina olmamasına karşın, sokaklar boşaldı. ŞANGAY Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde Yüksek Lisans yapan Necati Demircan, alışveriş için gidilen dükkanlarda bile ateş ölçümü yapıldığını ifade ederek, "Bize ikamet kartları verildi. Bu kartlar, bizim bu bölgede yaşadığımızı ve şehir değiştirmediğimizi gösteriyor. Bu karta sahipseniz dilediğiniz saatte giriş çıkış yapmakta serbestsiniz" dedi.

Şangay'da halkın büyük çoğunluğunun zorunlu olmadıkça dışarı çıkmadığını belirten Necati Demircan, bu nedenle kentin sokaklarının da boş olduğunu sözlerine ekledi.



RUSYA'YA GİRİŞLERİ YASAKLANDI

Rusya, korona virüsü salgını nedeniyle Çinli vatandaşların geçici olarak ülkeye girişinin yasaklanacağını duyurdu. Kararnameye göre, giriş yasağı bugün yerel saatle 21.00'de yürürlüğe girecek. Rusya, Çin ve Moğolistan ile kara sınırını kapatarak ve seyahat kısıtlamaları uygulayarak çoğu Çinli ziyaretçinin ülkeye girişini kesmişti.



İRAN'DA 2 KİŞİ ÖLDÜ

Çin'de ortaya çıkan yeni korona virüsü salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bini aştı. Vaka sayısı da 74 binin üzerine çıkarken, virüs Türkiye'nin komşusu İran'a da sıçradı. Kum kentinde yeni tip corona virüsün bulaştığı belirlenen 2 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.