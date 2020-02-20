STEMBÜS ile 4 bin çocuğa bilim eğitimi

Fen, teknoloji, mühendislik ve matematik derslerinin İngilizce baş harflerinden oluşan ve dünyada giderek yaygınlaşan STEM eğitimi, Karşıyaka’da okul öncesi 4 bin çocuğa hizmet vermek için mobil araçla hizmete başladı.

Çağın dijital gereksinimleri doğrultusunda, öğrencilerin bu dünyaya hazırlanması önem kazandı. Özellikle bilişim konusunda yaratıcılıklarını artırmak için geliştirilen bir eğitim modeli olan STEM, mobil araçla ilk defa Karşıyaka İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hayata geçirildi.

SON TEKNOLOJİ KULLANILDI

İzmir Kalkınma Ajansı'nın destek verdiği STEMBÜS adlı mobil araç, okulları tek tek dolaşarak 4 bin çocuğa inovasyon, fen, matematik, robotik tasarım öğretecek. Son teknolojik sistemlerle donatılan STEMBÜS adı verilen otobüste sunulan robotik tasarım, inovasyon, fen ve matematik atölyeleri gibi çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Proje ile çocukların yaratıcı düşünme problem çözme inovasyon buluş yapabilme becerileri ile özgüvenlerini geliştirecek ortamlar sağlanacak.

FIRSAT EŞİTLİĞİ SAĞLAYACAK

Karşıyaka'da hizmete başlayan STEMBÜS'ün açılışına Karşıyaka Kaymakamı Ali Rıza Çalışır, Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcısı Kazım Arapoğlu, Karşıyaka İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa İslamoğlu, İzmir Kalkınma Ajansı yetkilileri ve çok sayıda okuldan öğrenciler katıldı. STEM eğitiminin dünyada yayıldığını belirten Karşıyaka Kaymakamı Ali Rıza Çalışır, "Evlatlarımız için böyle güzel bir hizmetin gerçekleşmesinde emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum. Mobil aracımız dezavantajlı bölgelerdeki okullara da hizmet vererek eğitimde fırsat eşitliği sağlanacak" diye konuştu. Karşıyaka İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa İslamoğlu ise "STEM eğitimini ülkemizin eğitim sistemine entegre etmek ve ülke genelinde yaygınlaşması için örnek bir uygulama modeli oluşturmak amacıyla gerçekleştirdiğimiz bu projenin STEM otobüsünün öncelikle Karşıyaka ilçemize, İzmir'e ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

TOLGA TEKİN