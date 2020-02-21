Acun Ilıcalı'nın 5 sene evli kaldığı Seda Başbuğ'dan olan 30 yaşındaki kızı Banu Ilıcalı, 4,5 aylık hamile. 3 yıl önce evlenen Banu Ilıcalı'nın müjdeli haberi Instagram hesabından paylaştığı ileri sürüldü. Bebeğin cinsiyetinin kız olduğu belirtilirken, bebek haberi Acun Ilıcalı'yı sevince boğdu.
Acun Ilıcalı'nın Seda Başbuğ'dan olan 30 yaşındaki kızı Banu Ilıcalı'nın 4,5 aylık hamile olduğu öğrenildi.
Acun Ilıcalı dede oluyor! Acun Ilıcalı’nın kızı Banu Ilıcalı hamile haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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