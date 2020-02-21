Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya evlendi mi? Cem Yılmaz'dan açıklama...

Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya'nın birlikteliği magazin gündemine son dakika olarak düşmüştü. Defne Samyeli ile olan birlikteliğini sona erdiren ve ardından kendisinden 18 yaş küçük Serenay ile birlikte olan Cem Yılmaz gelen 'evlendik' açıklaması kafaları karıştırdı. İşte o açıklama...

Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya birlikteliğini şaşkınlığı sürerken, ikiliden kafaları karıştıran bir açıklama geldi. 2. Sayfa programının muhabirine konuşan Cem Yılmaz, yaptığı samimi açıklamalarla şok etti.