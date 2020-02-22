Ünlülerden zeytinyağı çıkarması

Ünlü sanatçı Ayhan Sicimoğlu ile şef Hazer Amani, HORECA Fair kapsamında yaptıkları zeytinyağı sunumları büyük ilgi gördü. Zeytinyağı tüketiminin azlığını, yeterince iyi tanıtım yapılmadığına bağlayan Sicimoğlu, "Bizim toprağımızda, mutfağımızda doğallık var ama maalesef faydalanamıyoruz. Muhteşem bir zeytinyağımız var ama Türkiye'de zeytinyağı tüketimi kişi başına yılda 1.4 litre. Bunun suçlusu biziz. Atacağımız zeytinden yağ yapmayalım. Kaliteli zeytinden, iyi zeytinyağı yapıp, iyi de tanıtırsak Türkiye 3 sene içerisinde zeytinyağı şampiyonu olur" diye konuştu.

YEMEKLERİN SIRRI

Etik Başkanı Mehmet İşler'in de dinleyiciler arasında yer aldığı sunumda, zeytinyağının faydalarına da değinen Sicimoğlu "Zeytinyağı yaşlanmayı geciktirir. Anti kanserojendir. İyi kolesterolü yükseltir. Her sabah bir fincan iyi zeytinyağı için. İyi zeytinyağı, elle ve erken toplanan, yere değmeyen, soğuk sıkımdır" dedi. Ünlü şef Hazer Amani de yaptığı sunumda zeytinyağlı yemeklerin sırrını anlattı. Amani'nin sunumu, katılımcılardan büyük ilgi gördü. Kent Sağlık Grubu - Beslenme Uzmanı ve Diyetisyen Gamze Gültekin, Orkide Yağları Kaliteden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Melite Agus ve Gastoarkeolog Doç. Dr. Ahmet Uhri de zeytinyağ hakkında hem doğru bilinen yanlışları hem de zeytinyağının besin değeri hakkında bilinmeyenleri anlattı.



Hazer Amani, yaptığı zeytinyağlı yemekler ile damaklarda unutulmaz tat bıraktı.



'BİZ TÜRKLER KÖTÜ YEMEK YİYEMEYİZ'

Türkiye'de 177 milyon zeytin ağacı varlığı olduğuna dikkat çeken Ayhan Sicimoğlu "Küçücük Girit Adası'nda bile 170 milyon zeytin ağacı var. İnsanlarımızı bilinçlendirelim, zeytin ağaçlarımızı kesmeyelim" dedi. Türklerin kötü ve sağlıksız yemek yiyemeyeceğini vurgulayan Sicimoğlu "Bizim kültürümüzde zeytin ve zeytinyağı var. Annelerimiz yıllardır taze sebzeler, zeytinyağlılar tüketir, bizi sağlıklı sütleriyle beslerler. Biz de çocuklarımızı bu konuda eğitmeliyiz. Bizim ağzımızın tadı kimseninkine benzemez" dedi.