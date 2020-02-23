2 sır ölüm

Muğla’da 2018’den bu yana kayıp olarak aranan 35 yaşındaki Burhan Aykurt ölü bulundu. Denizli’de Umut Zeki Şen ise mağarada başından vurulmuş olarak bulundu. Şüpheli ölümler için soruşturma başlatıldı.

Muğla'nın Fethiye ilçesindeki evinden 29 Kasım 2018 tarihinde "İzmir'e gideceğim" diye ayrılan ve o günden bu yana haber alınamayan Burhan Aykurt (35), Dalaman ilçesinde bir çoban tarafından ölü olarak bulundu.

ÜZERİNDEN KİMLİK ÇIKTI

Dalaman'ın Kavacık Mahallesi'nde ormanlık alanda bir çoban, erkek cesedi görmesi üzerine Jandarma ekiplerine haber verdi. Bölgeye gelen jandarma ekipleri cesedin üzerinde 2018 tarihinden bu yana aranan Burhan Aykurt'a ait kimlik buldu. Ceset cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken soruşturma başlatıldı. Denizli'nin Pamukkale ilçesinde ise 21 yaşındaki Umut Zeki Şen'in cesedi yine bir çoban tarafından bir mağarada bulundu. Eymir Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Çoban Cengiz D, doğal mağaralardan birinde bir kişinin hareketsiz yattığını fark etti.

JANDARMAYA BİLDİRDİ

Şahsa seslenen Cengiz D. yanıt alamayınca durumu jandarmaya bildirerek yardım istedi. Bölgeye gelen ekipler cesedin başından vurularak öldüğünü belirledi. Kimlik tespitinde cansız bedenin Umut Zeki Şen'e olduğu tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

SEBAHATTİN ALP/ MURAT YALÇIN