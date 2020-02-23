Propolis ile hastalıklara veda

Arıların ürettiği bu doğal madde, bağışıklık sistemini güçlendirir. Bağışıklık sistemini güçlendirdiği için de grip, nezle, soğuk algınlığı gibi hastalıklara karşı vücudu korur, oluşmuş hastalıkların iyileşme sürecini hızlandırır.

Bu haftaki yazımızda propolis ile sizleri daha yakından tanıştırmak istiyoruz. Propolis, en basit tanımıyla arıların ürettiği doğal bir maddedir. Çeşitli bitkilerin yaprak, gövde ve tomurcuklarından işçi arılar tarafından toplanıp kovanda biriktirilen propolis keskin ve güzel kokulu, suda erimeyen, acımsı tatta balmumu ve bitki öz suyundan oluşur. Kovan hazırlanırken kovanın yalıtımı için bu maddeyi kullanan arılar, kovanın iç kısmının da temiz kalmasını yine propolis sayesinde sağlarlar, kovanı dışarıdan gelecek zararlı madde ve mikroorganizmalara karşı bu şekilde korurlar.

KORUYUCU ÖZELLİK

Kovan içerisinde kapalı bir ortamda 50.000-80.000 ergin arı, bir o kadar da yavru (yumurta, larva, pupa) bulunmasına, kovan içi sıcaklığının ve rutubetin de (%40-65) virüsler, bakteriler ve funguslar için çok ideal bir ortam oluşturmasına rağmen propolis koruyucu özelliğinden dolayı bu hastalık etmenleri üreme imkanı bulamamaktadır.

RENG DEĞİŞKENLİK GÖSTERİR

Propolisin rengi bitki kaynağı, toplanma zamanı ve depolanma süresine bağlı olarak yeşil, kırmızı, sarı, ve kahverengiye kadar değişir. Kokusu kendine özgü karakteristiktir. Tadı ham halinde yoğun aromatik ve buruktur. Buzdolabında ve derin dondurucuda sert, oda sıcaklığında ise yapışkan bir özelik kazanır. Yapışkan özelliği nedeniyle cilde kolaylıkla geçer, cildin yağ ve proteinleri ile etkileşime girer ve ciltten temizlenmesi zorlaşır.

BAGIŞIKLIĞI GÜÇLENDİRİR

Propolis, içindeki B1, B2, B6, vitamin A, vitamin C, Vitamin E gibi vitaminler ve bakır, manganez gibi mineraller sayesinde bağışıklık sistemimize ilaç gibi gelir ve bağışıklık sistemini güçlendirir. Bağışıklık sistemini güçlendirdiği için de grip, nezle, soğuk algınlığı gibi hastalıklara karşı vücudu korur, oluşmuş hastalıkların iyileşme sürecini hızlandırır.



TEDAVİYE DESTEK OLUR

Özellikle korona virüsü ve domuz gribi virüsü gibi hastalık etmenleriyle uğraştığımız şu günlerde güçlü bir bağışıklık, hastalıklara yakalanma riskinin azaltılması için oldukça önemlidir. Propolisin bağışıklık sistemi üzerindeki etkilerine bakıldığında kavak tipi propolisin aktif bileşiği kafeik asit fenetil ester (CAPE) ve Brezilya yeşil propolisinin aktif bileşeni Artepillin C öne çıkmaktadır. Propolis bu sayede pek çok hastalıktan korunmayı hem de bu hastalıkların tedavisine destek olmayı sağlar.

BAL İLE KULLANIMI

Yapılan araştırmalarda el, koltuk altı, kasık ve burun gibi bölgelere yerleşen ve enfeksiyonlara neden olabilen Staphylococcus aureus cinsi bakterilere karşı etkili oldukları bulunmuştur. Üst solunum yolu enfeksiyonlarında propolisin bal ile birlikte kullanımı enfeksiyon süresinin ve yakalanma sıklığının azalttığını göstermektedir. Öte yandan yapılan araştırmalar propolisin mide ülserine neden olan Helicobacter pylori üzerine de etkisi olduğunu ortaya koymaktadır.

SAYMAKLA BİTMEZ DİĞER YARARLARI

Diyabetle oluşan pankreastaki beta hücrelerinin harabiyetinin iyileştirilmesinde etkilidir.

Alkol kaynaklı karaciğer hasarı, karaciğer yağlanması gibi durumlarda karaciğer enzim aktivitelerinin normalleşmesine katkı sağlar.

Antioksidan aktivitesi ile kalp koruyucu etkisi vardır.

Diş eti iltihaplanmalarında, ağız içinde çıkan yaralarda hızlı bir iyileştirici etki yaratır.

Ağız kokusunu tedavi etmekte de etkilidir.

Vücutta oluşan iltihaplı hastalıkların birçoğunda olumlu etkilerde bulunur. Bu sayede ülser, mide iltihaplanması gibi rahatsızlıkların da üstesinden gelmenize destek olur.

Hücreleri yenileme sürecini hızlandırması nedeniyle yaraların hızlıca kapanmasına yardım eder.

Ağız kenarları başta olmak üzere vücudun çeşitli yerlerinde oluşabilen uçukları tedavi edici özellikler gösterir.