  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Yaşam > Meteoroloji'den son dakika uyarısı! İzmir'de bugün hava nasıl olacak? 24 Şubat Pazartesi hava durumu...

'den son dakika uyarısı! İzmir'de bugün hava nasıl olacak? 24 Şubat Pazartesi ...

Meteoroloji'den son dakika uyarısı! İzmir'de bugün hava nasıl olacak? 24 Şubat Pazartesi hava durumu...

24.02.2020, 09:16

Bugün hava nasıl olacak? İzmir'de yağış var mı? Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Karadeniz, 'nun kuzeydoğusu, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile İstanbul, , ve çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimler ile İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Hatay çevrelerinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı, iç kesimlere yer yer sis ve pus olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinin dik yamaçları ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsünün bulunduğu yerlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır. İşte 24 Şubat Pazartesi ...

MARMARA

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinde İstanbul, ve çevrelerinin hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE °C, 17°C

Parçalı bulutlu

EDİRNE °C, 20°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde hafif yağmurlu

KOCAELİ °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde hafif yağmurlu

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Meteoroloji'den son dakika uyarısı! İzmir'de bugün hava nasıl olacak? 24 Şubat Pazartesi hava durumu... haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN