Meteoroloji'den son dakika uyarısı! İzmir'de bugün hava nasıl olacak? 24 Şubat Pazartesi hava durumu...

Bugün hava nasıl olacak? İzmir'de yağış var mı? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Hatay çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimler ile İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Hatay çevrelerinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı, iç kesimlere yer yer sis ve pus olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinin dik yamaçları ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsünün bulunduğu yerlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır. İşte 24 Şubat Pazartesi hava durumu...

MARMARA Parçalı ve yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinde İstanbul, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinin hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. ÇANAKKALE °C, 17°C Parçalı bulutlu EDİRNE °C, 20°C Parçalı bulutlu İSTANBUL °C, 13°C Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde hafif yağmurlu KOCAELİ °C, 16°C Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde hafif yağmurlu