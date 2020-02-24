Regaip Kandili ne zaman? 2020 üç aylar ne zaman başlayacak?

Üç ayların başlangıcı kabul edilen Regaip Kandili'nin bu sene ne zaman idrak edileceği merak ediliyor. İslam alemi için kutsal sayılan günlerden biri olan Regaip Kandili'ne sayılı günler kaldı. Peki 2020 Regaip Kandili ne zaman? Üç aylar ne zaman başlayacak? İşte detaylar...

2020 Regaip Kandili ne zaman? Üç aylar ne zaman başlayacak? soruları merakla araştırılıyor. Müslümanlar için kutsal kabul edilen günlerden biri olan ve ibadetlerle geçirilecek olan Regaip Kandili bu sene ne zaman idrak edilecek? İşte detaylar...

ÜÇ AYLAR NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı 2020 takvimine göre, Regaip, Miraç ve Berat kandilleri ile Kadir Gecesi'ni de içinde barındıran üç aylar 2020 yılında 25 Şubat'ta başlayacak.

2020 REGAİP KANDİLİ NE ZAMAN?

Regaip Kandili ise 27 Şubat'ta idrak edilecek. Regaip kandili aynı zamanda Recep, Şaban ve Ramazan aylarından oluşan üç ayların başlangıcını da simgeliyor.

REGAİP KANDİLİNDE ORUÇ TUTULUR MU, SEVABI NEDİR?

Regaip Kandili orucu, Recep Ayı'nın ilk Cuma'sı olan mübarek Regaip Kandili için tutulan oruçtur. Yalnız bu oruç sadece tek gün tutulmaz. Regaip Kandili orucu tutmak isteyenler sonraki günü de oruçlu bir biçimde geçirmelidir.

Regaip Kandili orucu farz değil, nafile bir oruç ve ibadettir. Gün içinde yapılan ibadetler ve dualar, Allah tarafından bu Regaip gecesine hürmet gösterenlere bolca sevap olarak geri dönmektedir.

Regaip Kandili orucu'nu aynı farz olan oruç gibi niyet ederek tutabilirsiniz.

Diyanet İşleri Başkanlığı, üç aylarda oruç tutma konusunda bazı bilgiler verdi.

"Halk arasında üç aylar diye bilinen Recep, Şaban ve Ramazan ayları mübarek aylardır. Nitekim Hz. Peygamber, Recep ayı girdiğinde "Allah'ım! Recep ve Şaban'ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan'a ulaştır." diye dua etmiştir (Ahmed b. Hanbel, Müsned, I, 259). Ramazan ayında oruç tutmak farzdır (Bakara, 2/184-185). Recep ve Şaban aylarında ise; Hz. Peygamberin (s.a.s.) diğer aylara oranla daha fazla nafile oruç tuttuğu, ancak Ramazan'ın dışında hiçbir ayın tamamını oruçlu geçirmediği hadis kaynaklarında yer almaktadır (Buhârî, Savm, 52-53; Müslim, Sıyâm, 173-79). Bu itibarla, Recep ve Şaban aylarının aralıksız olarak oruçlu geçirilmesinin dinî bir dayanağı yoktur. Kişi, sağlığı müsait olup güç yetirdiği takdirde bu aylarda dilediği kadar nafile oruç tutabilir."