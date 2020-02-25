Koronavirüsünden korunmanın 10 yolu

Geçtiğimiz yılın Aralık ayından bu yana tüm dünyada krize neden olan korona virüsünden korunabilmek için gerekli önlemleri almak yaşamsal önem taşıyor.

Daha çok hayvanlarda hastalık etkeni olan korona virüsü, bulunduğu virüs ailesinin SARS ve MERS olarak adlandırılan üyelerinden farklı olarak insandan insana bulaşabiliyor. Akciğer enfeksiyonlarına neden olan virüs, tedavi edilmediğinde, ağır akut solunum yetersizliği sendromu hastalıklarına da yol açabiliyor. Henüz aşısı bulunamayan virüse yakalanmamak için uzmanlar önemli uyarılarda bulunuyor.



HİJYEN KURALLARI ÖNEMLİ

Koronavirüs hakkında uyarılarda bulunan Prof. Dr. Mustafa Asım Şafak, "Korona virüsü, influenza virüsünün neden olduğu gribal enfeksiyonlara benzer şekilde hapşırık ve öksürük sonucu, havadan damlacık yoluyla solunum sistemine ulaşabilir" dedi. Hasta olan kişilerin yüz maskeleri kullanması, çevrelerine virüsün bulaşmasını önemli oranda azaltacağına dikkat çeken Şafak, "Hijyen kurallarına uyulması, el temizliğine dikkat edilmesi, eller ile göz, ağız ve burun temasından kaçınılması çok önemlidir" uyarısında bulundu.



BU UYARILARI DİKKATE ALIN

1- Ellerinizi sık sık, 20 saniye süreyle su ve sabunla yıkayın. Çocuklara hijyen kurallarını sürekli hatırlatın, ellerini yıkamasını sağlayın. Su ve sabun bulunamıyorsa, alkol bazlı el dezenfektanı kullanın. 2- Öksürürken veya hapşırırken, ağzınızı ve burnunuzu kağıt mendille kapatın, ardından mendili mutlaka çöpe atın. 3- Kirli ellerle ağzınıza, burnunuza ve gözlerinize dokunmayın. 4- Hastalarla aynı tabaktan yemek yemekten, aynı bardağı paylaşmaktan veya yakın temastan kaçının. 5- Kapı kolları ve oyuncaklar gibi sık dokunulan yüzeyleri temizleyin ve dezenfekte edin. 6- Riskli bölgelere seyahat edilmesi gerekiyorsa düzenli olarak ellerinizi yıkayın. 7- Hasta hayvanlarla temastan kaçının, çocuklarınızın bu hayvanlara yaklaşmasına izin vermeyin. 8- Çiğ ya da iyi pişmemiş hayvan ürünlerini tüketmeyin. 9- Yanınızda birisi hapşırdığı veya öksürdüğü zaman, palmarosa ve lavanta yağını karıştırıp havaya sıkarak virüslerin hepsini yok edebilirsiniz. Bu karışımı kullandığınız maskeye de sıkarak güvenle kullanma imkanı bulabilirsiniz. 10- Ekinezya ve kuşburnunu karıştırarak elde edeceğimiz çay ile bağışıklığımızı güçlendirebiliriz. Bu çayın günde 4 kez tüketilmesi hastalığın vücuda girmesini zorlaştıracaktır.