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Yeni durak Erciyes

Yeni durak Erciyes
Giriş Tarihi: 25.2.2020

Erciyes Kayak merkezi eğlenceli bir festivale ev sahipliği yaptı. Sahne alan isimlerin dışında eğlenmek için gelen ünlüler de renkli görüntüler oluşturdu.

Kayseri'nin kayak merkezi Erciyes Dağı hafta sonu ünlü akınına uğra-dı. Uludağ'dan sonra rota-yı Kayseri'ye çeviren ünlüler Yapı Kredi Winter Escape'te buluştu. Cemiyet ve maga-zin dünyasından isimlerin katıldığı etkinlikte eğlence sabaha kadar sürdü.

3 GÜN EĞLENCE

Misafirler üç gün boyunca Ezgi Yelen, Deniz Sipahi, Tolga Akyıl-dız, Jabbar, Hey Doug-las, Tai The Percussio-nist, Aytek Dorken gibi ünlü isim ve DJ'lerin performansıyla festiva-lin keyfini doyasıya yaşa-dılar. Sevilen sanatçı Bengü 'alaturka' reper-tuvarındaki birbirinden güzel şarkılarla unutul-maz bir akşam yaşattı.

HEPSİ ÜNLÜ İSİMLER

YapI Kredi Winter Esca-pe'e katılan ünlü isimler ara-sında Yasemin-İzzet Özilhan, Ceylan Çapa, Lal Denizli, Ivana Sert, Pelin Karahan- Bedri Güntay, Bade İşçil, Berk Suya-batmaz, Burak Yamantürk, Arda Türkmen, Ekin Mert Daymaz, Raisa ve Vanessa Sason, Çiğdem Batur, Melis Özen, Başak Gümülcinelioğlu gibi isimler vardı.

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