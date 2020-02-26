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Asma yaprağı böbrek dostu

Asma yaprağı böbrek dostu
Giriş Tarihi: 26.2.2020

Yaprakları ile yapılan ilaçlar kanamayı durdurur. Vücuda kuvvet verir. Sarılığı keser. İshali durdurur. İdrar söktürür. Böbrek ve mesane taşlarının düşürülmesine yardımcı olur. Buralardaki iltihapları da giderir.

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