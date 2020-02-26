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’te karnaval zamanı

Buenos Aires’te karnaval zamanı
Giriş Tarihi: 26.2.2020

Arjantin'in başkenti Buenos Aires'i Şubat ayının hafta sonları boyunca süsleyen, 'Buenos Aires Karnavalı'nın sonuncusu düzenleniyor. Karnaval; gösterilerin, konserlerin ve dans gruplarının katılımıyla şehir merkezindeki Mayıs Caddesi'nde gerçekleştiriliyor.

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