Arjantin'in başkenti Buenos Aires'i Şubat ayının hafta sonları boyunca süsleyen, 'Buenos Aires Karnavalı'nın sonuncusu düzenleniyor. Karnaval; gösterilerin, konserlerin ve dans gruplarının katılımıyla şehir merkezindeki Mayıs Caddesi'nde gerçekleştiriliyor.
Buenos Aires’te karnaval zamanı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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