Ev satın alırken ince eleyip sık dokuyun

Ev mi satın alacaksınız? O zaman dikkat. Konut sahibi olurken bazı noktalara çok dikkat etmekte fayda var. Öncelikle evle ilgili riskler iyi araştırılmalı.



KIYASLAYIN

Tapu kaydının araştırılıp, kentsel dönüşüme dahil olup olmadığına bakılmalı. Civarda yer alan evlerin fiyatları ile kıyaslanmalı. Evin konumunun toplu ulaşım imkanlarına yakın olması da çok önemli. Öte yandan kat irtifakının varlığından da emin olunmalı. Konutun net alanı metrekare cinsinden gözünde bulundurulmalı. Isınma şekli ve yalıtımının olup olmadığı da araştırılmalı. Yönetim planını incelenip aidat, ortak kullanım alanı gibi konularda bilgi sahibi olunmalı. Bir diğer önemli konu da evin deprem yönetmeliğine uygunluğu. Satın alacağınız evle ilgili doğru araştırma yapın.



RUHSATINA BAKIN

Daireniz tamamlanmamış ise binayı yapan müteahhit ile şekil şartlarına uygun bir sözleşme yapmak ve bu sözleşme ile ödenen bedelleri teminat altına almak gerekir. Mülkün tamamlanmaması ihtimaline karşı alınacak teminat da önemli. Proje ruhsatı da mutlaka kontrol edilmeli.

DEKORASYONA BAŞLAMADAN ÖNCE EVİN ÖLÇÜLERİNİ ALIN



Yeni bir ev satın aldığınızda ya da evlenirken yapılacak dekorasyon sürecinde dikkat edilmesi gereken bir çok nokta var. Bunların en başında evinizin ölçüsüyle satın alacağınız mobilyaların ölçüsünün uyması. LİSTE YAPIN

Peki yeni bir ev döşerken nelere dikkat edilmeli? Öncelikle tarzınızın ne olduğuna ve hangi tarz mobilyalardan hoşlandığınıza karar verin! Çiftlerin her birinin farklı fikirleri ve hatta çiftlerin kendi aralarında bile düşüncel ve zevk anlamında farklılıklar olabilir. Yeni evlenecek çiftlerin, evlerini seçtikten sonra ürün alışverişine çıkmadan önce her mekanı bölümlere ayırmaları ve ihtiyaç listesi hazırlamaları çok önemlidir.