Ihtiyaçlarınızı ve tarzınızı belirleyin

Ev döşerken en fazla önem verilen noktalardan biri mobilya seçimidir. Bütçeniz ve tarzınız alacağınız mobilyayı belirlerken öncelikli kriter olsa da, kaliteli malzeme ve işçiliğe de dikkat edilmeli.



Mobilya tercihi için kalite anlayışınızı ne kadar yüksekte tutarsanız o mobilyanın size hizmet süresini o kadar artırmış olursunuz. Kaliteli malzeme ve kaliteli işçiliği sizin denetlemeniz mümkün değildir. Markalara karar verdikten sonra dekorasyon yönü düşünülmelidir. Sadece bir marka değil birden fazla alternatiflerin olması fiyat ve kalite dengesini yakalamanızı da kolaylaştırır.



Firmalar, satış sonrası servis imkânları, garanti içerikleri gibi standart olarak sunması gereken hizmetlerinin dışında ekstra başka bir hizmeti sunmuyorlarsa fiyat olarak uygun mobilya takımını seçmek gerekir.



UYUM SAĞLAMALI

Mobilya tercihi için ihtiyaçlar, bütçe ve tarzınız genel olarak belirleyicidir. Evinize kullanmayacağınız bir ürünü almanız size maddi manevi yük getirir. Alacağınız ürünün kaliteli olmasının yanında diğer eşyalar ile uyum sağlaması gerektiğini unutmayın.