Koronavirüse karşı propolis kalkanı

Gıda Yüksek Mühendisi Aslı Tanuğur Samancı, “Propolis virüslerin vücutta çoğalarak enfeksiyona yol açmasını engeller, bağışıklığı güçlendirir. Günde en az 20 damla kullanılması önemli” dedi.

Gıda Yüksek Mühendisi Propolis Uzmanı Aslı Elif Tanuğur Samancı, "Şu günlerde virüs kaynaklı hastalıklar çok yaygın, doğru bir şekilde hazırlanmış en az yüzde 10 oranında saf propolis içeren propolis özütünden günde en az 20 damla kullanılması çok önemli" dedi. Uzmanlar salgın hastalıkların yaygın olduğu şu dönemde virüslere karşı propolisin güçlü bir koruyucu olduğunu belirtti. Gıda Yüksek Mühendisi Samancı, propolislin, arıların bitkilerin yaprak, sap ve tomurcuklarından topladığı tamamen doğal bir arı ürünü olduğunu ifade etti.

GÜÇLÜ BİR ANTİOKSİDAN

Propolisin arılar tarafından kovandaki mikropları yok etmek ve sterilizasyonu sağlamak için kullanıldığını dile getiren Samancı, "Propolis çok güçlü bir antioksidan olmasının yanında antibakteriyel, antifungal, antiviral, antienflamatuvar ve antitümör etkilere de sahiptir. Bu özelliği ile hastalıklara neden olan virüs, bakteri ve mantar enfeksiyonlarında tedaviye destek olarak beslenmeye propolis ilave edildiğinde etkili sonuçlar görülmektedir. Propolisin günde en az 20 damla kullanılması çok önemli. Hem bağışıklığı desteklemek hem de virüslerin vücutta çoğalarak enfeksiyona yol açmasını engellemek adına önemli bir gıdadır. Eğer enfeksiyona yakalanırsanız kullandığınız damla sayısını 4 katına kadar çıkartmanızda yarar var. Zira hastalık döneminde vücut daha fazla toksin ürettiği için bu toksinlerin atılımını sağlamakta da daha fazla antioksidana ihtiyaç oluyor" dedi.



Aslı Elif Tanuğur Samancı