Survivor'dan kim elendi? İşte adaya veda eden isim...

Survivor'da dün akşam eleme heyecanı yaşandı. Heyecanla takip edilen yarışmanın 8. bölümünde dokunulmazlık oyununu kaybeden ünlüler takımından bir kişi adaya veda etti. Peki Survivor'da kim elendi? Adaya veda eden isim kim oldu? İşte detaylar...

Survivor'da dün eleme heyecanı yaşandı. Ünlüler takımının dokunulmazlığı kaybetmesi sonucu konseyde çıkan isim adaya veda etti. Peki Survivor'da adaya kim veda etti? İşte detaylar...

SURVIVOR'DA ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Sms oylamasında en yüksek oyu alan yarışmacılar Ersin Korkut ve Barış oldu. Barış eleme adayı olarak Tuğba Melis Türk'ün adını verirken Ersin Korkut ise üçüncü eleme adayı olarak Mert'in adını verdi.

SURVIVOR'DAN KİM ELENDİ?

Survivor 2020'de yapılan sms oylamasının sonuçlarına göre en az oyu olarak elenen yarışması ise Tuğba Melis Türk oldu.

TUĞBA MELİS TÜRK KİMDİR?

Tuğba Melis Türk, 7 Eylül 1990 tarihinde Bulgaristan, Sofya'da doğmuştur. Baba tarafı Azeri kökenlidir. Ailesi ile birlikte Bulgaristan'dan Türkiye'ye göç etmişlerdir. İstanbul'da yaşamaktadır. İstanbul Aydın Üniversitesi'nde Güzel Sanatlar Fakültesi'nde Dram ve Oyunculuk Bölümü'nden mezun oldu. Akademi Neo'da oyunculuk dersleri aldı. Ayakkabı ve şapka tutkunu olan Tuğba Melis Türk, çileği çok sevdiğini söylüyor. Miss Turkey 2009 güzellik yarışmasında finalist, Miss Kemer Güzellik yarışmasında ise ikinci olmuştur. 2011 yılında "Best Model of Turkey" yarışmasında birinci oldu.

Tuğba Melis Türk'ün rol aldığı yapımlar;

Star Tv ekranlarında yayınlanan; 'Fazilet Hanım ve Kızları' dizisinde boy gösterdi. Güzel oyuncu, 'Laz Vampir Tirakula' ve 'Kolpaçino: Bomba' filmlerinde rol aldı.