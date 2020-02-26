Teknolojiyle beraber rahatlık da sunuyor

Güvenlik ve konfor anlayışının değiştiği günümüzde, akıllı evlerin gün geçtikçe ön plana çıktığını görüyoruz. Akıllı evler, teknoloji ile beraber hem tasarrufu hem de konforu güvenli bir şekilde kullanırken bu teknolojiyi ucuza elde ediyor.

AYARLANABİLİYOR

Bir yapının akıllı ev tanımına uyması için, örneğin hareket sensörünün durumlarına ya da gün ışığında göre perdeleri açıp kapatan bir sistem olması gerekmektedir. Özel konut ve rezidanslarda otomasyon, konut projelerinde hususi evlerde otomasyonun çeşitli fonksiyonları var. Bunlardan başlıcaları ısıtmasoğutma yani iklimlendirmenin kontrol edilmesi, aydınlatmaların kontrol edilmesi, perdelerin kontrol edilmesi, evdeki elektrikli cihazların belirli senaryolar dahilinde kontrol edilmesidir.

,

Akıllı evlerde her türlü elektronik cihaz uzaktan kontrol edilebiliyor.



Standart evlerde dahi artık termostat kontrolü, hareket dedektörü ile ışıkların yanması, gün ışığına göre aydınlatma seviyesinin belirlenmesi gibi özellikler mevcut.