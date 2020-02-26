Yeni yaşam alanları yeni dekorasyon anlayışı

Değişen ve gelişen tasarım anlayışı, özgün mimari ürünlerini yaşam alanlarında buluşturuyor.

Evimiz bizi yansıtır. Kendimizi iyi hissedeceğimiz tarzda mobilyalar ve aksesuvarlarla döşenmiş bir evde rahat koltuğumuza uzanmak hepimizin en büyük isteği. İşte bu sebeple günümüzde rahatlama üzerine kurulu bir dekorasyon anlayışı ön planda.

İŞLEVSEL Mİ, GÖSTERİŞLİ Mİ?

Göz yormayan mobilyalar, rahatlatan renklerle boyalı duvarlar, işlevselliğiyle vazgeçilmeyen farklı aksesuvarlar bu dekorasyon anlayışının en önemli öğeleri. Özellikle son zamanlarda yaşam alanlarının küçülmesi de, dekorasyon anlayışının değişmesindeki en temel unsur. Daha çok genç nesilin tercih ettiği bu dekorasyon anlayışında sayı olarak az ama kullanışlı mobilyalar tercih ediliyor.

FARKLI KOMBİNLER

Örneğin salonda oturmak için sadece köşe koltuk takımı tercih ediliyor ya da eskiden olduğu gibi 3+2+1+1 koltuk takımı yerine bir üçlü ve ikili koltuk alınabili. Bu takım rahat bir berjerle kombine edilebiliyor.



DESEN VE RENK SINIRSIZ

Ev dekorasyonunda kullanılan renkler konusunda da artık daha özgür bir anlayış hakim. Artık kullanılan tüm mobilyalar farklı renk ve desenlerde olabiliyor. Hatta kullanılan duvar kağıtları, halılar ve diğer aksesuvarlar da zıtlık yaratacak renklerde tercih ediliyor. Örneğin puantiyeli bir koltuk takımı çizgili kumaşla kaplanan sandalyelerle tamamlanıyor. Ya da çiçekli bir duvar kağıdına çizgili koltuklar eşlik edebiliyor. Hatta yemek odasının sandalyelerinin her biri farklı renk ve formlarda seçilebiliyor.