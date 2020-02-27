Doğum günü hediyesi Presley’nin Cadillac’ı

Ünlü otomobil tasarımcısı Erbakan Malkoç, kuzeyin oğlu Volkan Konak'a doğum günü hediyesi olarak Elvis Presley'in 1970 model Cadillac aracını yeniledi. Dönüşümü 5 ay süren aracın koltuğundan boyasına kadar her şey orijinaline sadık kalınarak yenilendi.
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