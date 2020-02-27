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'den son dakika uyarısı! Bugün İzmir'de hava nasıl olacak? 27 Şubat Perşembe ...

Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Bugün İzmir'de hava nasıl olacak? 27 Şubat Perşembe hava durumu...

27.02.2020, 09:13

Bugün İzmir ve Ege'de hava nasıl olacak? Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, 'nun kuzeybatısı ve Batı Karadeniz ile Mersin, Adana ve çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Güney Ege kıyıları ile Batı Akdeniz kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinin dik yamaçları ile 'nun doğusunda yüksek kar örtüsünün bulunduğu yerlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır.İşte 27 Şubat Perşembe ...

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın; güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden kuvvetli fırtına şeklinde (70-100 km/sa) esmesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 17°C

Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 18°C

Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 16°C

Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 22°C

Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

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