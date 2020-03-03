Salatalıklı su içmek tansiyonu düşürüyor

Salatalık, su ile bir araya geldiği zaman etkili bir tansiyon düşürücüye dönüşür. Kan dolaşımına ve kalbe iyi gelen salatalık sayesinde vücudun ihtiyacı olan potasyumu da sağlar. Kaslarınızın rahatlamasına yardımcı olan bu eğlenceli içecek, karaciğerinizin ve cildinizin sağlıklı olmasına destek olan vitaminleri ve mineralleri içerir. Etkili olması için haftada en az iki ya da üç kez salatalıklı su tüketmeniz gerekiyor.