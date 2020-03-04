Kilo veremiyorsanız nedeni bu olabilir!

Fazla kilolardan kurtulmak kadın erkek hemen hemen herkesin sıkıntısı. Özellikle yaz ayları yaklaşırken forma girmek isteyenler diyet ve spora yönelmiş durumda. Ancak bazı etkenler kilo vermeye engel olabiliyor. İşte yapılan diyetlere rağmen kilo verememe nedenleri...

Düzenli diyet ve egzersize rağmen kilo vermekte zorlanılıyorsa bunun endokrin problemlerden kaynaklanabileceğini kaydeden Endokrinoloji ve Metabolizma Kliniği'nden Uz. Dr. Pınar Alarslan, kilo verememenin hormonal nedenlerini şöyle açıkladı: "Hashimoto hastalığı ya da tiroid ameliyatı sonrası hipotiroidi gelişebilir. Hipotiroidi de ödem, kilo alımı, adet düzensizliği, kabızlık yapabilir. Tanı tiroid hormon testleriyle konulup tedavide tiroid hormon preparatı kullanılır.