  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Yaşam > Kilo veremiyorsanız nedeni bu olabilir!

Kilo veremiyorsanız nedeni bu olabilir!

Kilo veremiyorsanız nedeni bu olabilir!

04.03.2020, 16:15

Fazla kilolardan kurtulmak kadın erkek hemen hemen herkesin sıkıntısı. Özellikle yaz ayları yaklaşırken forma girmek isteyenler diyet ve spora yönelmiş durumda. Ancak bazı etkenler kilo vermeye engel olabiliyor. İşte yapılan diyetlere rağmen nedenleri...

Düzenli diyet ve egzersize rağmen kilo vermekte zorlanılıyorsa bunun endokrin problemlerden kaynaklanabileceğini kaydeden Endokrinoloji ve Metabolizma Kliniği'nden Uz. Dr. Pınar Alarslan, kilo verememenin hormonal nedenlerini şöyle açıkladı: "Hashimoto hastalığı ya da tiroid ameliyatı sonrası hipotiroidi gelişebilir. Hipotiroidi de ödem, kilo alımı, , kabızlık yapabilir. Tanı tiroid hormon testleriyle konulup tedavide tiroid hormon preparatı kullanılır.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Kilo veremiyorsanız nedeni bu olabilir! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN