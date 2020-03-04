Yeşilyurt’ta öncelik mesleki eğitimde

Karabağlar Kaymakamı Cemil Özgür Öneği, Yeşilyurt Esnaf ve Sanatkarlar Odası'na ziyarette bulunarak ilçe esnaf sanatkarlarının sorunları ve çözüm önerileri hakkında oda yöneticilerinden bilgi aldı. Ziyarette oda başkanı Mehmet Argun ile piyasaların ihtiyaç duyduğu ara eleman sorununu görüşen Kaymakam Öneği, mesleki eğitimin işsizlik sorununun ve kalkınmanın anahtarı olacağını ifade etti.

'TOPLUMUN NABZI'

Esnaf sanatkarların toplumda sayısal çoğunluğa sahip olduklarını kaydeden Kaymakam Öneği, "Sosyal hayat ve toplumun nabzı esnaf sanatkarlar ile atar. Her ailede bir esnaf bulunur. Toplumsal yaşamı direkt etkileyen bir kesimin temsilcilerini ziyaret etmekte yarar gördük. Mehmet Argun hem Esnaf Odası'nın hem de kesimin finansal destekçisi olan Esnaf Kefalet Kooperatifi'nin başkanı. Sorunları yaşayarak bilen bir idareci. Ziyaretimizin verimli sonuçları olacağına inanıyorum" dedi. Türkiye'nin ara eleman sorunu olduğunu da kaydeden Öneği, "İşsizlik varken piyasalarda kalifiye eleman sıkıntısı çekiliyor. Bu çelişkili durumun nedeni, mesleki eğitimin yeterince yaygınlaştırılıp özendirilememesi. Çıraklık Eğitim Merkezleri gibi meslek okullarını önemsiyoruz. Oda yöneticileri ile çeşitli ve verimli mesleki kursların nasıl düzenlenebileceğini masaya yatırdık. Sağlıklı, bilgili ve seçkin bir nesil yetiştirilmesi gerektiğine inanıyorum. Bu nedenle de Meslek okulları başta olmak üzere ilçedeki tüm okulları mercek altına alacağız" açıklamasını yaptı.





Kaymakam Öneği'nin ziyaretinde esnaf sanatkarların sorunları ve çözüm önerileri konuşuldu.



'ÇIRAKLIK SİSTEMİ DÜZENLENMELİ'

Kaymakam Öneği'nin ziyaretinden duydukları memnuniyeti dile getiren Yeşilyurt Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mehmet Argun, "Cemil Özgür Öneği, vatandaşların arasında olmayı ve sahada çalışmayı seven bir yönetici profili çiziyor. Kaymakamımızın tespitleri son derece doğru. Çıraklık dönemindeki çocuklar yeterli meslek eğitimi alamıyor. 14 yaşında bir çocuk çırak olarak esnafın yanında çalışamıyor. Çıraklık yasa ve şartlarının acilen düzeltilmesi gerekiyor" diye konuştu. Çocuk işçiliğinde sınırlamaların getirildiğini de kaydeden Argun, "Her meslekte ikili eğitim (Dual) sistemi olmalı. Gençler pratik tecrübe kazanarak mesleklerinde yetişmeli. Bu gidişle vatandaşlarımız artık saçını kestirecek berber bile bulamayacak" ifadelerini kullandı.