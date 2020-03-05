Bahar alerjisinden kurtulmanın yolları

Baharın gelişiyle yeşeren doğa mutluluk verici olsa da, polen alerjisi olanlar için zor günlerin başlangıcı olabiliyor. Polenlere karşı duyarlılığı olan kişiler evde hazırlayabilecekleri karışımlar ile alerjinin olumsuz etkilerini azaltabilir.

Cemrenin düşmesiyle baharın gelişi her ne kadar ruhumuzu okşasa da, ortaya çıkan polenler bahar alerjilerini de beraberinde getiriyor. Marttan itibaren ağaç, daha sonra çimen, yaz aylarına doğru da yabani ot polenleri sonbahara kadar etkisini göstererek, her yaştan insanın nezle olmasına neden olabiliyor.

DOĞAL KARIŞIMLAR

Ülkemizde de pek çok kişide görülen polen alerjisi için koruyucu önlemler alınmazsa bu güzel havalar kabusa dönüşebilir. Alerji, polen duyarlılığı varsa genellikle polenlerin yoğunluğunun artışıyla hapşırma, burun akıntısı, burun ve gözlerde kaşınma, sulanma ve şişme gibi birtakım belirtilerle ortaya çıkabiliyor. Bu tip durumlarda tedaviden daha çok korunma yöntemlerinin altını çizen uzmanlar, evde hazırlayabileceğiniz doğal karışımlar ve bazı besinler ile bu rahatsızlıkları engelleyebileceğinizi ya da azaltabileceğinizi belirtiyor. İşte bahar alerjisine karşı kullanabileceğiniz doğal besinler.



Okaliptus gargarası

Okaliptus ile hazırlayacağınız gargara sayesinde alerjinizi yatıştırabilirsiniz. Sinüzit ve bronşit gibi rahatsızlıklarda oldukça etkili olan okaliptus, gargara olarak hazırlandığında alerjik hastalıklara da yardımcı olabiliyor. Yarım litre suyun içine 2 çay kaşığı iyice öğütülmüş deniz tuzu ve çok ince kıydığınız okaliptus bitkisi ekleyin ve karıştırın. Gargara olarak kullanın.



Isırgan otu çayı

Sofralarda görmeye pek alışık olmadığımız ısırgan otunun, bahar alerjilerine iyi geldiği biliniyor. Antibiyotik özelliğine sahip olan ısırgan otunu dilerseniz yemek, dilerseniz çay şeklinde tüketebilirsiniz. Yarım demlik kaynattığınız suyun içine bir çay kaşığı kurutulmuş ısırgan otu atın ve 10 dakika boyunca demlemede bırakın.



Civanperçemi çayı

Adet düzensizlikleri yaşayan kadınların tercih ettiği civanperçemi otu, alerjik reaksiyonlar için de oldukça kuvvetli bir bitkidir. Bir bardak kaynattığınız suyun içine çeyrek bardak kadar taze civanperçemi atın ve 5 dakika demleyin



Meyan kökü çayı

Gribal ve alerjik enfeksiyonlara karşı etkili olan meyan kökü, çayı yapıldığı takdirde vücudu güçlendiren bir içeceğe dönüşüyor. Daha rahat bir bahar geçirmeniz ve bahar alerjisini en aza indirmeniz için, rendelediğiniz meyan kökünden 1 çay kaşığı ayırın ve kaynattığınız bir kupa çayın içine atın. 8 dakika bekletip için.



Ananas

Tropikal meyvelerden içinde barındırdığı C vitaminiyle ön plana çıkan ananas, içindeki enzimler ve proteinler sayesinde sindirime iyi gelir. Kilo vermek isteyenlerin de diyetlerinde bulunan ananans metabolizmayı hızlandırır. Bu özelliklerinin yanı sıra alerjik durumlarda da oldukça etkilidir.



Çilek

Bahar ve yaz aylarının sevilen meyvelerinden biri olan çilek, pek bilinmese de güçlü bir alerji düşmanı. Polenlerin havada uçuştuğu günlerde birkaç adet çilek tüketmek hem içerdiği C vitaminiyle bağışıklık sistemini güçlendirir hem de alerjinize karşı sizinle birlikte savaşır.



Papatya çayı

Vücuttakİ mikroorganizmaları güçlendirerek daha fazla bağışıklık sağlayan papatyayı, çay olarak tüketmek polen alerjisi konusunda oldukça faydalıdır. Öte yandan papatya gribe ve mide ağrılarına da iyi gelen bir bitkidir. Bir fincanın içine 1 ya da 2 tatlı kaşığı papatya atın ve üzerine kaynamış su ekleyin. 5 dakika demlendirip gün içerisinde içebilirsiniz