Hint yağıyla kabızlığa son

Ofis hayatında masa başı çalışan kişilerde görülen hareketsizlik, kötü beslenme alışkanlıkları ve yetersiz su tüketimi, bağırsak hareketlerini bozabilir ve kabızlığa yol açabilir. Hint yağından faydalanarak kabızlıktan doğal yollarla kurtulabilirsiniz. Sabah aç karnına içeceğiniz hint yağı, bağırsak duvarlarını uyararak kabızlığı hafifletmeye yardımcı olur, bağırsağın daha fazla nem tutmasını ve daha kolay boşalımını sağlar. Kabızlık için sadece %100 organik, soğuk preslenmiş yağ kullanın.