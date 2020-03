Sindirim sistemini rahatlatan 7 besin

İşlenmiş besinler ve yanlış diyetler, birçok kişide sindirim sistemi rahatsızlıklarını ortaya çıkarıyor. Uzmanlara göre bağırsak sağlığını korumanın yolu, doğru besin tercihleri yapmaktan geçiyor.

Sindirim ve bağırsak sorunları, ülkemizde her beş kişiden birinde görülen önemli rahatsızlıklar arasında yer alıyor. Özellikle yaşlılar, yanlış diyet yapanlar ve stres seviyesi yüksek kişileri etkiler. Kabızlık sorunu ise, sadece tuvalet yapamama ve bu sebeple yaşam kalitesinin olumsuz etkilenmesi değildir. Sindirim sistemi, bedenimizin yönetim merkezlerinden biridir ve kabızlık sorunu sindirim sistemini ciddi derecede etkiler. Sindirim sorunları ve kabızlık, depresyondan kolon kanserine kadar pek çok hastalığı tetikleyebileceği için bir an önce önlem alınması gereken bir rahatsızlıktır.

BAĞIRSAK İKİNCİ BEYİN

Bağırsağın ikinci beynimiz olduğunu belirten Diyetisyen Derya Zünbülcan, "Bağırsaklarımızın sağlıklı olması ruh halimizin iyi olması demektir. Yani aslında nasıl hissedeceğimizi, ne düşüneceğimizi bağırsağımız belirler" diye konuştu. Sebebi her ne olursa olsun kabızlık ve sindirim sorunlarıyla baş ederken amacınızın kimyasal ilaçlar ile sorunu kısa sürede çözmek olmadığına dikkat çeken Zünbülcan, önceliğin; bağırsak sağlığını koruyan ve kabızlığı önleyen besinlerin tüketilmesi gerektiği uyarısında bulundu. İşte bağırsağı tamir eden 7 besin.



Aç karnına 1 kaşık bal

Sabah kahvaltılarının vazgeçilmezi olan bal, ılık su ile karıştırılıp içildiğinde bağırsakları yumuşatır. Daha etkili bir sonuç için sabah aç karna 1 bardak ılık suya 1 tatlı kaşığı bal ve 1 tatlı kaşığı organik elma sirkesi ilave edilerek tüketilmelidir.



Kuşkonmaz ile ödem atabilirsiniz

A, C, K, B vitaminlerince zengin olan kuşkonmaz, yüksek lif içerir. Hazımsızlık, şişkinlik ve ödem atılmasına yardımcı özelliğiyle tüketilmesi önerilen besinler arasında yer alan kuşkonmaz, haftada 1 kere tüketilebilir.



Her sabah bir bardak kefir

Bedenimizde yaklaşık 100 trilyon bakteri yaşar. Bakteri dengesi bozulduğunda ise kabızlık ile karşılaşılabilir. Kefir bu dengeyi sağlamaya yardımcıdır. Her sabah güne 1 bardak kefir ile başlayın. Daha iyi etki için kefirinize 1 çay kaşığı kuru nane ekleyin.



Ne zaman kabızlıktan bahsedilebilir?

Kalın bağırsağın sağlıklı olduğunun göstergesi günde bir kez ile haftada en az üç kez dışkılamaktır. Bundan daha az dışkılanıyorsa kabızlık ihtimali yüksektir.



Ara öğünde kuru erik

Kuru erik tıpkı bir ilaç gibi Di fenil izantin adı verilen özel bir madde içerir. Bu madde bağırsak hareketliliğini arttırır. Dışkının kolay atılmasını sağlar. Kuru eriği ara öğünlerde tüketebilir, hoşafını yapabilir veya şekersiz marmelat haline getirip kahvaltıda kullanabilirsiniz.



Lif deposu bal kabağı

Hepimizin severek tükettiği karoten yani A vitamini zengini bir besin olan bal kabağı, yüksek oranda da lif içerir. Kabızlık yaşayanlara ilaç gibidir. Şekersiz tatlısını, çorbasını yapabilirsiniz.



Bağırsak duvarını kemik suyu onarır

Bedenin denge bulmak istediği her yerde yardımımıza koşan kemik suyu, kronik olarak kabızlık yaşayan kişiler için tam bir şifa deposudur. İçerdiği kolojen, glutamin ve jelatin gibi özel maddeler sayesinde bağırsak duvarını tamir eder.



Zencefili ballı suyla karıştırın

Zencefil etkili bir gaz sökücü ajandır. Kabızlıkla birlikte görülen gazdan kurtulmayı sağlar. Ballı su ile birlikte tüketirseniz hem bağırsakların yumuşamasına hem de şişkinliğin atılmasına yardımcıdır.



Nedenleri nelerdir? Nasıl çözülür?

Kabızlık nedeni birçok faktöre bağlı olan bir durumdur. Yetersiz posa tüketmek, az su içmek, hareketsizlik, hormonal dengesizlik, troid rahatsızlığı, depresyon, tansiyon, demir eksikliği başta olmak üzere pek çok sebep kabızlığa sebep olabilir.



PRATİK ÖNERİLER

Yemek yemeden önce 1 bardak yoğurt suyu içerek bağırsaklarınızı yumuşatın. Güne 1 bardak ılık ballı su ile Hızlı yemek sindirime olumsuz etkilidir. Yavaş tüketin Her sabah 1 tatlı kaşığı ev yapımı marmelat tüketin. Marmelatınızın içinde kuru erik, kuru kayısı, zeytinyağ, haşhaş ve incir olsun. Gün içerisinde rezene, papatya, anason çayı için.