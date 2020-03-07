Her gün 1 adet çiğ pirinç yutarsanız etkisi inanılmaz

Kilo vermek isteyenler pek çok diyet yöntemini deneyip başarısız sonuçlar elde edebiliyor. Ancak çiğ pirinç diyeti ile fazla kilolarınızdan kurtulmak mümkün. Peki çiğ pirinç diyeti nasıl yapılır? İşte detaylar...

Yaz yaklaşırken siz de birkaç kilo fazlalığınızdan kurtulmak istiyorsanız bahsedeceğimiz pirinç küründen faydalanabilirsiniz, elbette öncesinde uzmana danışma şartı ile...