Zamanlı diyet sayesinde kilo vermek çok kolay

Yoğun iş temposunda yemeğe çok fazla vakit ayırmak istemeyenler, ‘Intermittent Fasting’ diyetiyle açlıklarını unutabiliyor.

Diyet serimizin ikinci haftasında son dönemin oldukça popüler diyetlerinden 'Intermittent Fasting'i ele alıyoruz. 'Intermittent Fasting' ne yiyeceğinizden çok ne zaman yiyeceğinizi ele alan bir yöntemdir. 'Aralıklı Oruç' adıyla hayatımıza giren bu diyet modelinde belirlenen saatler arasında besin tüketimi, geri kalan saatler arasında da oruç planlaması yapılır. Buradaki oruç kavramı dini olarak uygulanandan farklı olarak kalori alımının olmaması anlamına gelir. Yani su, bitki çayı, kahve gibi kalori içermeyen içecekler tüketilebilir.



HAFTALIK UYGULANABİLİR



Pek çok çeşitle karşımıza çıkan bu diyet tipinde 8 saat tokluk, 16 saat açlık, 6 saat tokluk, 18 saat açlık ve 4 saat tokluk, 20 saat açlık gibi farklı modeller vardır. Bunların yanı sıra haftalık olarak uygulanan aralıklı oruç da mevcuttur. Burada amaç haftanın herhangi bir gününde 24 saatlik açlık oluşturmak, kalan günlerde normal beslenmeye devam etmektir. Bu tip, zayıflamaktan ziyade vücut sağlığını iyileştirmek için kullanılır. Örneğin son yemeğinizi akşam 20.00'da yediyseniz bir sonraki gün akşam 20.00'a kadar kalorili bir besin tüketmeyip oruç tutmalısınız.

Beslenme ve Diyet Uzmanı Mehlika Öktem





FARKLI METODLAR VAR

5-2 veya 4-3 metodları en çok karşımıza çıkanlardır. Haftanın 2 ya da 3 günü IF programı uygulayıp, kalan 4 veya 5 günde ise rutin düzeniniz ile geçirebilirsiniz. Böylece oruçlu günleri arka arkaya yapmak yerine araya rutin beslendiğiniz günler koyabilirsiniz. Oruçlu günlerde ortalama 500-800 kalori alımı hedeflenir ve açlık sağlanır. Bu sistem genel olarak düzensiz yaşam tarzına sahip ama aralıklı oruç uygulamayı denemek isteyen kişilere önerilir.



KAHVALTI ATLANABİLİR

Kahvaltı yapılmalı mı yapılmamalı tartışmalarının ardından, aralıklı oruç diyetinde kahvaltıyı atlayan diyet modeli geliştirmenin ve uzun süre kalori alımını durdurmanın zararlı olduğuna dair çalışmalar bulunuyor. Fakat bir uzman kontrolünde yapılan bu diyetin sağlığa ve zayıflamaya yararlı olduğuna dair pek çok çalışma da tıp dünyasında yer alıyor. Kahvaltı öğünü ile tokluk sürecini başlatabileceğiniz gibi, kahvaltıyı atlayarak diğer öğünlerle de günü başlatacak diyet tipini seçebilirsiniz.



KALORİ SINIRINA DİKKAT

Aralıklı oruçtaki tokluk periyodunda istediğiniz besinleri sınırsızca tüketebilme düşüncesi bu diyetteki en büyük yanlışlardan biridir. Kilo verme sürecinde iseniz aldığınız kalori miktarına dikkat etmeniz önemlidir. Dengeli ve sağlıklı bir öğün planı oluşturmanız ve almanız gereken karbonhidrat, yağ, protein gibi makro besin ögelerinin yanı sıra vitamin, minarel gibi mikro besin ögelerine yer vermeniz önemlidir. Uzun dönem açlık içeren bu diyette aç hissetmeniz oldukça normal bir durumdur. Sürekli açlığı düşünmek yerine ilginizi farklı alanlara vermeniz bu süreci kolaylaştıracak ve iradenizi güçlendirecektir.