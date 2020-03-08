Fındık'tan kötü haber! Sosyal medyanın onu konuşmuştu

Tokat'ın Turhal ilçesinde, köy okulunun önlük giydirilerek maskotu haline gelen ve gençlik hastalığına yakalanınca Ankara'daki klinikte tedaviye alınan "Fındık" yaşamını yitirdi.

Fındık'ın ölüm haberini, Veteriner Tekniker Yağmur Denli duyurdu. Denli Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Fındık'ın küçücük bedeni bu hastalığa daha fazla dayamadı. Fındık pes etti. 3 haftalık mücadeleyi kaybettik. Elimizden gelen her şeyi yaptık, bütün müdahalelere rağmen Fındık'ı kurtaramadık. Lanet hastalığa yenik düştük. Bu süreçte bizimle emek ve yürek birliği yapan binlerce kişiye teşekkür ederiz. Huzurla uyu meleğim" ifadesini kullandı.

Tokat'ın Turhal ilçesine bağlı Kayacık köyünde Kayacık Şehit Haluk Yılmaz İlkokulu Müdürü Ahmet Aktürk ve öğretmenlerden Mustafa Önlen'in mezarlıkta bularak, okula getirdiği av köpeği melezi yavru köpek, okulun maskotu olmuştu. Okul Aile Birliği Başkanı Bedriye Göçer'in diktiği okul formasıyla öğrenciler arasında dolaşan ve 'Fındık' ismi verilen köpek, 3 hafta önce rahatsızlanmıştı. Turhal'dan Ankara'ya sevk edilen ve "Gençlik Hastalığı" teşhisi konulan Fındık, özel klinikte bir süredir tedavi altındaydı.