Antibiyotik etkisi yaratan besinler

Son yıllarda enfeksiyonlara karşı artan antibiyotik kullanımı, kişilerin ilaçlara teslimiyetini pekiştiriyor. Oysa doğanın bizlere sunduğu besinlerle doğal antibiyotiklerinizi mutfağınızda bulabilirsiniz

Günümüzde her türlü hastalık-ta antibiyotiklere başvuruluyor. Bilimsel çalışmalar gösteriyor ki, gereksiz antibiyotik kullanımı ileri-de, geri dönüşü olmayan problemlere neden olabilecek güce sahip. Özellikle kış aylarında neredeyse herkesin yakalandığı grip ve nezle durumunda antibiyotik kullanımı, oldukça yanlış ve tehlikeli. Aşırı antibiyotik tüketimi, bağışıklık sisteminin zayıflamasına ve berabe-rinde birçok ciddi hastalığa neden oluyor.

ÇÖZÜMÜ MUTFAĞINIZDA ARAYIN

Vücudun antibiyotiğe karşı direnç kazan-ması, ölüm riskine kadar götürebiliyor. Uzmanların sık sık aşırı antibiyotik kul-lanımına karşı uyarılarda bulunduğu göz önüne alındığında, ilaç kullanmak yerine doğal yollarla çözümlere yönel-mek gerekiyor. Antibiyotik ilaçları-nın olumsuz etkilerinden korunmak ve doğal antibiyotikleri tanımak için mutfağınızdaki şifa deposuna bakmalı-sınız. Antibiyotik yerine kullanabilece-ğiniz birçok doğal besin sayesinde hasta-lıkların üstesinden gelmek oldukça kolay.



İşte mutfağınızdaki doğal antibiyotikler



Soğan-Sarımsak

Neredeyse her evde bulunan soğan ve sarımsak hem ucuz hem ulaşılması kolay bir besin olarak karşımıza çıkıyor. Oldukça güçlü bir antioksidan özelliği taşıyan soğan ve sarımsak, kolay elde edilebilen doğal bir antibiyotiklerdir. Aynı zamanda bağışıklığı da kuvvetlendirirler.



Brokoli

Kansere karşı güçlü bir silah olarak sık sık tüketilmesi önerilen brokoli, içerdiği C ve E vitamini sayesinde bağışıklık sistemini korumakla kalmaz, güçlendirici bir görev de üstlenir. Haşlanmış brokolinin üzerine dökeceğiniz zeytinyağı ve limon suyu ile lezzetli bir salata yapmak da mümkün.



Turp

Kış mevsiminin ve salataların sevilen sebzesi turp da, içerdiği C vitamini, folik asit, fosfor ve yüksek diyet lifi sayesinde çok güçlü bir antioksidandır. Turp tüketerek hem soğuk algınlığından korunabilir hem de yüksek lif sayesinde diyetlerde kullanabilirsiniz.



Kefir

Mikroplara karşı vücudunuzun direncini artırmak ve bağışıklık sisteminizi güçlendirmenin en etkili yollarından biri bol bol kefir tüketmek. Kefir aynı zamanda üst solunum enfeksiyonlarından da sizi koruyarak virüslere karşı koymanızı sağlar.



Ispanak

Bağışıklık sisteminin en büyük yardımcılarından biri olan ıspanak, içinde barındırdığı A, B, C ve E vitaminleri, kalsiyum, magnezyum ile adeta bir şifa deposudur. Bol C vitamini ve fo-lik asit sayesin-de vücudunuzu enfeksiyonlara karşı korur.



Pırasa

Kış mevsiminin vazgeçilmlerinden biri olan pırasa, özellikle mevsiminde tüketildiğinde çok daha faydalı bir besine dönüşüyor. Kalp dostu olmasının yanı sıra pırasanın antibiyotik özelliği de bulunuyor. Soğuk günlerde haftada en az 2 kere pırasa tüketilmeli.



Kivi

Antioksidan özelliği sayesinde vücudu güçlendiren kivi, tam bir C vitamini deposu. Portakaldan daha fazla C vitamini içeren kivi, sizi hastalıklar-dan koruyan meyvelerin başında geliyor.



Kırmızı biber

Yemeklere ve salatalara lezzet katan kırmızı biber, ağrı kesici ve iltihap sökücü özellikleriyle ön plana çıkıyor. Bunların yanı sıra kırmızı biber tüketmek kolesterolü düşürürken kış aylarında bağışıklığınızı da güçlendiriyor.



Zencefil

Üst solunum enfeksiyonlarından kurtulmak için ilk başvurulan bitkilerden biri olan zencefil, en az antibiyotik ilaçları kadar etkili. Mucizevi besinlerden biri olarak kabul edilen zencefil sayesinde gripten üşütmeye kadar birçok hastalığa karşı koyabilirsiniz.