Işılay Saygın’ı unutmadılar

Türkiye'nin en genç belediye başkanı, ilk kadın Turizm ve Çevre bakanlıkları gibi birçok ilke imza atan ve geçtiğimiz yıl vefat eden Işılay Saygın, sağlığında genel başkanı olduğu 'Uluslararası Kadınlar Dayanışma Derneği' tarafından İzmir Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde törenle anıldı. Dernek Genel Başkanı Jale Gelgör ve üyelerin ev sahipliğindeki törene, Çalışma ve Sosyal Güvenlik eski Bakanı İmren Aykut, Ulaştırma ve Bayındırlık eski Bakanı Yaşar Topçu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik eski Bakanı ve Konak Belediyesi eski Başkanı Hakan Tartan, Büyükşehir Belediye eski Başkanı Burhan Özfatura, derneğin İstanbul, Denizli, Antalya şubeleri ve Işılay Saygın'ı sevenler katıldı. Gelgör, Saygın'ın İzmir ve Türkiye'ye çok büyük katkılar sağlayan çalışmaları olduğunu belirterek, "Onu unutturmayacağız. Işılay Saygın çalışkanlığı ve millet sevdasıyla hep iyi örnek oldu" dedi.

KADIN HAKLARI MÜZESİ

Saygın'ın siyaset ve partiler üstü bir isim olduğuna dikkat çekerek, kadın haklarının en büyük savunucusu olduğunu ve çıkarttığı yasalarla bunu tarihe yazdığını vurgulayan Hakan Tartan, "En büyük isteği bu mücadelenin kadının gücü ile başarılı oluncaya dek sürmesiydi. Yaşadığı evin de bir Kadın Hakları Müzesi olmasını istiyordu" dedi. Etkinlikte Buca Işılay Saygın Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin orkestrası ve kadınlar, 'Cumhuriyet Kadınıyım' adlı eseri seslendirdi.