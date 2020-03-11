Sağlık Bakanlığı personel alımı gerçekleştirecek! Başvuru nasıl yapılır?

Sağlık Bakanlığı personel alımı gerçekleştirecek. SIHHAT Projesi kapsamında 154 kişinin işe alımı gerçekleştirilecek. Sağlık Bakanlığı internet sitesi üzerinden gerçekleştirdiği duyuruya göre kadro, diş hekimi, psikolog, sosyal çalışmacı ve tercümanlardan oluşacak. Peki Sağlık Bakanlığı personel alım başvurusu nasıl yapılır? Başvuru için gerekenler nelerdir? İşte merak edilenler...

Sağlık Bakanlığı SIHHAT Projesi kapsamında personel alımı gerçekletireceğini duyurdu. Bakanlığın sitesinde yapılan açıklamaya göre 154 personel alımı yapılacak. Peki Sağlık Bakanlığı personel alım şartları nelerdir? Nasıl başvuru yapılır? İşte detaylar...

SAĞLIK BAKANLIĞI 154 PERSONEL ALIMI YAPACAK

SIHHAT Projesi Kapsamında 42 diş hekimi, 31 psikolog, 11 sosyal çalışmacı ve 40 tercüman olmak üzere toplam 154 kişi istihdam edilecek.

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SIHHAT PROJESİ NEDİR?

Kısa adı SIHHAT olan "Geçici Koruma Altındaki Suriyelilerin Sağlık Statüsünün ve Türkiye Cumhuriyeti Tarafından Sunulan İlgili Hizmetlerin Geliştirilmesi" Projesinin süresi 36 ay olup, eylem planının 1 Aralık 2016'da başlayarak 1 Aralık 2019 tarihinde tamamlanması planlanmıştır. SIHHAT projesinin genel hedefi; Türkiye'de geçici koruma altındaki Suriyelilere yönelik hâlihazırda Bakanlığımız tarafından sunulan I. ve II. basamak sağlık hizmetlerinin desteklenmesi ve geliştirilmesi olarak tanımlanmıştır. Ana hatlarıyla; projede tanımlanan Suriyeli nüfusun yoğun olduğu 28 ilde sağlık hizmetlerinin kapsamının genişletilmesi ile hizmet sunum kapasite ve kalitesinin geliştirilerek 2019 yılı sonuna kadar sağlık hizmetlerine erişimin arttırılması öngörülmüştür.