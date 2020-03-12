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Canına kıyan profesör gözyaşlarıyla uğurlandı

Canına kıyan profesör gözyaşlarıyla uğurlandı
Giriş Tarihi: 12.3.2020

Borçları yüzünden önceki gece görev yaptığı Ege Üniversitesi Hastanesi Çocuk Sağlığı Hastalıkları Bölümü'nün 6. katından atlayarak canına kıyan Prof. Dr. Sadık Akşit, görev yaptığı hastanede düzenlenen törenin ardından son yolculuğuna toprağa verilmek üzere Burdur'a götürüldü. Törende mesai arkadaşları ailesi eşi Sema ve kızı Yağmur güçlükle ayakta dururken, herkes tarafından sevilen Akşit'in hastaları ve hasta yakınları bile gözyaşlarını tutamadı.

FATİH ŞENDİL

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