Canına kıyan profesör gözyaşlarıyla uğurlandı

Borçları yüzünden önceki gece görev yaptığı Ege Üniversitesi Hastanesi Çocuk Sağlığı Hastalıkları Bölümü'nün 6. katından atlayarak canına kıyan Prof. Dr. Sadık Akşit, görev yaptığı hastanede düzenlenen törenin ardından son yolculuğuna toprağa verilmek üzere Burdur'a götürüldü. Törende mesai arkadaşları ailesi eşi Sema ve kızı Yağmur güçlükle ayakta dururken, herkes tarafından sevilen Akşit'in hastaları ve hasta yakınları bile gözyaşlarını tutamadı.

FATİH ŞENDİL