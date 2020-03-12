Genç ve pürüzsüz bir cilt için etkili 7 besin

Cilt sağlığına yatırım yapmanın en doğal yolu doğru beslenmek, düzenli egzersiz yapmak, günde 2-3 litre su tüketmektir. Yıllar geçse de cildinizin genç ve pürüzsüz kalması yaşam tarzınız ve doğru besinleri tüketmenize bağlı.

Her kadının en büyük isteği yıllar geçse de hep genç ve güzel kalmaktır. Genç ve güzel kalmanın anahtarı ise cilt sağlığına 20'li yaşlardan itibaren doğru bakım uygulamakta saklı. Cilt sağlığı denince akla ilk olarak genetik faktörler, kırışıklık kremleri, estetik uygulamalar gelse de durum bilinenden biraz daha karışıktır.

ÇEVRE FAKTÖRÜ

Bilimsel çalışmalar, güzel bir cilt için çevresel faktörlerin genetik faktörlerden daha fazla etkili olduğunu gösteriyor. Cildinizin tükettiğiniz besinlerle yeniden inşa edildiğini belirten Diyetisyen Derya Zünbülcan, "Besinler yapı taşlarına ayrılırak cildinize katılır. Sabah içtiğiniz limon suyunun içerisindeki C vitamini vücudun kolajen sentezlemesine yardımcı olarak cildin esnek ve parlak kalmasını sağlar. Yetersiz beslenme durumunda bu üretim sekteye uğrar ve cilt yaşlanır." uyarısında bulunurken, cilt sağlığınız için tüketmeniz gereken besinler hakkında bilgi verdi.



Cildinizi bebek gibi yapan besinler



DOMATES: Eski zamanlardan beri Macar kadınlarının güzellik sırrı olarak bilinir. Macarların porselen gibi ciltlerinin domates sayesinde hep güzel kaldığına inanılır. İçerdiği yüksek likopen sayesinde cildi besler güzelleştirir. Özellikle cildiniz kuru ise günde bir bardak domates suyu içerek cildinizi nemlendirebilirsiniz.



CEVİZ: İyi bir antienflamatuar olan omega 3 ün ana kaynaklarından biridir. Yüksek omega 3 içerdiği için cildin esnekliğini arttırır. Cildi hem pürüzsüz yapar hem de dış etmenlere karşı dayanıklı hale getirir. Cevizin cilt üzerinde bu kadar popüler olmasının sebebi sadece omega 3 değildir. Bu mucize besin içerdiği yüksek omega 3'ün yanında B6, B2, pantotenik asit, E vitamini ve demir gibi birçok vitamin ve minerali bir arada içerir. Günde 2 ceviz yemeyi alışkanlık haline getiren yaşlandığında kendisine teşekkür eder.



BEYAZ ÇAY: Siyah çay, yeşil çay ve beyaz çay aslında üçü de aynı bitkidir. Her üç çay da Camelia Sinensis bitkisinin farklı şekillerde ve bitkinin farklı bölgelerinden işlenmesiyle elde edilir. En kıymetli çay en az işleme tabi tutulup antioksidan kaybı en az olduğu için beyaz çaydır. Cildi sıkılaştırır. Yüksek antioksidan içeriğine sahip olduğundan cildi korur.



ISPANAK: Alfa lipoik asit, koenzim q10 ve lutein adı verdiğimiz antioksidanları içerir. Bu üçlü antioksidan içeriği sayesinde tam bir kombo güzellik besinidir. Cildi yıllara karşı ciddi oranda korur ve parlak kalmasını sağlar.



ANANAS: Cildim çok kuru, ne yapsam ne sürsem pul pul dökülüyor diyorsanız sabah kahvaltınıza ananas eklemeyi deneyin. Ananasın içerisinde bulunan bromelain enzimi kolojeni destekleyerek cildinizin nemsizliğini alacaktır. Cilt dostu ara öğün alternatifi: 2 dilim ananas + 1 kase yoğurt+ 2 tam ceviz.



NAR: İçten dışa güzellik denince akla gelen ilk meyvelerden biri nardır. Yara iyileşmesinden sonra iz kalmaması, cildin dış etkenlere karşı kendisini korumasını sağlar. Kakao gibi cilde gelen kan akışını iyileştirir. Cilt yüzeyinde olabilecek olan bakteriyel sorunlar nar tüketerek azaltılabilir. Kolojen üretimini desteklediği için önemli bir anti-age ajandır.



KAKAO: Kakao çekirdeği ciltteki kan akışını düzenler. Böylece ciltteki ton eşitsizliklerini, soluk cilt görünümünü en aza indirir. İçerdiği antioksidanlar cildi içten korur. Hasar görmüş cildi onarır. Parlak bir cilt için günde 1 tatlı kaşığı ham kakaoyu yoğurdunuza, sütünüze veya meyvelerinin üzerine ekleyerek tüketebilirsiniz.