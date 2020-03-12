Müge Anlı'da bugün ne oldu? 12 Mart Perşembe Müge Anlı yayını

atv'nin sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert, hafta içi her gün yeni bölümleri ekranlara gelmeye devam ediyor. Merakla takip edilen programda dün heyecanla beklenen DNA test sonucu açıklandı. Müge Anlı'da bugün ise Cemile Öztürk, yıllar önce bırakıp gittiği 3 çocuğunun bulunması için programa başvurarak yardım istedi.

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün neler yaşanacak? atv'nin fenomen programı büyük bir ilgi ile takip ediliyor. Çözülemeyen cinayetler Müge Anlı ve ekibinin başarısı ile ortaya çıkıyor. İşte 12 Mart Perşembe Müge Anlı'da yaşananlar

Araştırmacı gazeteci Müge Anlı, faili meçhul cinayetleri aydınlatmaya, birbirine hasret kalan yakınları kavuşturmaya devam ediyor! 68 yaşındaki Cemile Öztürk, İstanbul Sarıgazi'deki komşusunun 1977'de evlatlık verdiği Tarkan, Nuran ve Serkan adlı üç çocuğunu arıyor. Sezer Kara ile birlikteliğinden 3 çocuğu bulunan Cemile Hanım, Tarkan'ın 50, Nuran'ın 48, Serkan'ın ise 44 yaşında olduğunu tahmin ediyor.

YAŞLI KADININ BÜYÜK PİŞMANLIĞI!

Çaresiz kaldığı için çocuklarını bırakmak zorunda kaldığını anlatan yaşlı kadın, Sezer Bey'in eve bakmadığını ve beraberliklerinde sorunlar olduğunu söyledi. Ablasının çocuklarını istemediği için bıraktığını anlatan yaşlı kadın, Kara'nın Tarkan, Nuran ve Serkan'ı komşuya bıraktığını belirtti. Komşusunun izine ulaşamadığına değinen yaşlı kadın çocuklarının evlatlık verildiğini öne sürdü.

CEMİLE ÖZTÜRK'ÜN GÖZYAŞLARI!

Araştırmacı gazeteci Müge Anlı ve ekibinden yardım isteyen Öztürk, çocuklarını tanıyan bilen varsa ulaşması konusunda çağrıda bulundu. Pişman olduğunu anlatan Cemile Hanım, çocuklarının yan yana mı yoksa ayrı mı hayatlarına devam ettiklerini merak etti. Yuvalaya verilmiş olma ihtimalleri üzerinde durulan Tarkan, Nuran ve Serkan için yaşlı kadın gözyaşları döktü. Yaptığı evlilikten de yüzü gülmeyen Öztürk, eşinden şiddet gördüğünü söyledi. Yaşlı kadın çocuklarını aramasına eşinin izin vermediğini belirtti.

Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor.