Koronavirüs salgınına karşı doğal yöntemler

Küresel boyuta ulaşan virüsten korunmak isteyen vatandaşlar, çareyi doğal ürünler satan aktarlarda buluyor. Aktarların favori ürünleri ise, ekinezya, kaya tuzu ve propolis oldu.

Çin'in Vuhan şehrinde ortaya çıkan ve dünyaya yayılan korona virüs salgınının Türkiye'de görülmesinin ardından, virüsten korunmak isteyen vatandaşlar, doğal ürünlere yönelmiş durumda. Bu ürünleri satan aktarlara olan rağbette artış görülüyor. Konu hakkında araştırma yaptıklarını öne süren aktarlar, virüse doğal önlem almak isteyenleri, bağışıklık sistemini güçlendirip enfeksiyonlardan koruyan ekinezya bitkisi, propolis ve kaya tuzuna yönlendiriyor.

KAYA TUZUYLA GARGARA YAPIN

İzmir Kemeraltı Çarşısı'ndaki aktarlardan Fatih Pamukçu, ekinezya bitkisinin ve propolis sıvısının bu virüsten korumaya yönelik oldukça etkili olduğunu, bağışıklık sistemini yükselttikleri için vatandaşların bu iki ürünü tercih ettiğini söylüyor. Doğal ürünler hazırlayıp satan aktar ve aynı zamanda ziraat mühendisi Mete Eltepe ise, kaya tuzunun doğal bir ürün olması sebebiyle iyi bir dezenfektan olduğuna ve gargara yapılması gerektiğine dikkat çekiyor. İşte korona virüsüne karşı koymanızı sağlayacak doğal ürünler.



PROPOLİS

Halk arasında yeterince bilinmemesine rağmen aktarların önerisiyle popülerleşen propolis sıvısı ise damla şeklinde 30 TL'den satılıyor. Vücut sağlığı ve bağışıklık sistemi için propolis önemli takviyelerden biri. Hastalıklara karşı koruyucu özelliği olan propolisin, her gece yatmadan önce 10 damla içilmesi öneriliyor.



KAYA TUZU

Kaya tuzunun maden gibi rafine edilmeden, beyazlaştırılmadan ya da özel bir işleme tabi tutulmaması doğallığını sağlıyor. Çinko, demir ve fosfor gibi 84 tane minerale sahip kaya tuzunu hem temizlikte hem de yemeklerde kullanabilirsiniz. Ayrıca elinizi ve yüzünüzü yıkadıktan sonra kaya tuzuyla ovma işlemi yaparak mikropları öldürebilirsiniz.



KEKİK SUYU

Kekik, içerdiği vitaminler ve mineraller ile antioksidan etkisi yaratır. Kekik suyu ise; harici kullanımda antiseptik etki ederek, yaraların temizlenmesi, gargara olarak kullanıldığında ağız hijyeni sağlaması ve öksürüğe iyi gelmesi açısından fayda sağlar. Ayrıca düzenli olarak kekik suyu ile ağzı çalkalamak oluşan bakterilere karşı koruyucu etki sağlar.



EKİNEZYA

Ihlamur ve adaçayından ziyade ekinezya bitkisinin korona virüse karşı daha etkili olduğu biliniyor. Aktarlardan alınan bu bitkinin, çay gibi demlenip, sabah akşam birer su bardağı tüketilmesi uzmanlar tarafından da öneriliyor. Öte yandan ekinezya, gribe karşı da doğal bir koruyucu görev üstleniyor. Ekinezya aktarlarda 10 TL'den satılıyor.



ZENCEFİL

Üst solunumu olumsuz etkileyen korona virüse karşı zencefil yağı da kendisi kadar etkili. Zencefilin yağı nefes darlığına iyi gelirken, kendisi de enfeksiyonları önleyici etki gösteriyor. Bağışıklık sistemini güçlendiren zencefili kavanoza rendeleyip, bal ve limon suyu ekleyerek buzdolabında bekletin. Gün içerisinde 1-2 bardak ılık suyunuza ekleyerek tüketebilirsiniz.



ERDEÇAL



Yemeklerde baharat olarak kullanılan zerdeçalı, herhangi bir sağlık sorunu bulunmayan tüm bireyler günlük olarak 1-2 kaşık tüketerek bağışıklık sistemlerini güçlendirebilir ve enfeksiyon hastalıklarını daha kolay atlatabilir. Zerdeçal, yağ içeren yemeklerin yanında veya yoğurt gibi içeriğinde doğal olarak yağ bulunan besinlerle karıştırılarak tüketilmesi daha sağlıklı bir seçenektir.