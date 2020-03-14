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Sen ve sosyal medyaya damga vurdu

Sen Anlat Karadeniz ve Hercai sosyal medyaya damga vurdu

14.03.2020, 06:50

ATV'nin iki muhteşem dizisi Sen ve sosyal medyayı salladı. Hercai her cuma akşamına damga vurmaya devam ederken geçtiğimiz aylarda ekranlara veda eden Sen Anlat Karadeniz de sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi. ATV'nin muhteşem ikilisi Sen Anlat Karadeniz ve Hercai, Twitter'da Tren Topic (TT) listesine girdi.

Aynı anda iki atv dizisi birden sosyal medyanın en çok konuşulanlar listesinde yer almayı başardı. Hercai #reyyanıngerçekleri Sen Anlat Karadeniz ise #SenAnlatKaradeniz olarak listede uzun süre kaldı.

Hercai her hafta hem Türkiye hem de dünya listelerine girmeyi başaran Türkiye'nin dijitalde en çok ilgi uyandıran dizisi olarak birçok ödüle layık görüldü.

Sen Anlat Karadeniz de yayınlandığı süre boyunca her hafta en çok konuşulanlar listesine girmiş, tıpkı Hercai gibi dijitalde birçok ödül kazanmıştı.

TÜRKİYE ONLARI KONUŞTU

Kasım ayında final bölümü yayınlanan Sen Anlat Karadeniz dizisi aylar sonra fanları tarafından hatırlanarak en çok konuşulanlar listesine girmeyi başardı.

Aynı anda iki atv dizisi birden listede yer aldığı bu ender olay her iki dizinin hayranları tarafından tatlı atışmalara da sahne oldu.

Hercai ayrıca bu hafta Türkiye haricinde Cezayir, Şili ve dünya gündemine de girmeyi başardı.

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