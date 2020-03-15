  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Yaşam > Esra Elönü'nün babası umre ziyareti sonrası hayatını kaybetti

'nün babası umre ziyareti sonrası hayatını kaybetti

Esra Elönü'nün babası umre ziyareti sonrası hayatını kaybetti

15.03.2020, 19:33

Umre ziyaretinden dönen Gazeteci-Yazar 'nün babası emekli imam (63) hayatını kaybetti.

Şaban Elönü, umre ziyareti için gittiği Suudi Arabistan'dan dönüşünün ardından Gaziosmanpaşa ilçesi Yıldıztabya Mahallesindeki evinde henüz bilinmeyen nedenle yaşamını yitirdi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Elönü'nün hayatını kaybettiğini belirledi. Elönü'nün cenazesi, Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Bu arada Şaban Elönü'nün vefat ettiği evin bahçe giriş kapısı belediye ekiplerince dezenfekte edildi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Esra Elönü'nün babası umre ziyareti sonrası hayatını kaybetti haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
  • SON DAKİKA