Anne adaylarına ‘Bebek diyeti’

Son yıllarda gebelik isteyen çiftlere yumurta ve spermlerin sağlığını olumlu yönde etkileyen vitamin ve bazı besin maddelerini içeren ilaçlar öneriliyor. Oysa; çinko, andioksidanlar, arginin, karnitin, inositol, E vitamini, selenyum ve folik asit içeren bu takviyelerin, doğal besinlerle alınma şansı da olduğunu belirten Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Funda Öztürk, gebelik planlayan çiftlere doğal beslenme tavsiyelerini anlattı, önemli uyarılar ve önerilerde bulunarak "Günümüzde çoğu çalışma, çinko eksikliği durumunda kadında yumurtlama sırasında folikül gelişiminin bozulduğunu; yumurtlama işleminin daha küçük ve az hücre sayısı olan yumurtalarla sonuçlandığını ortaya koymuş durumda. Bu da düşük kaliteli yumurta anlamına geliyor" dedi.