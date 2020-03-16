Bir ünlü isim daha koronavirüse yakalandı! Ünlü oyuncu Olga Kurylenko test sonucunu paylaştı

Çin'de başlayan ve tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs ile ilgili son dakika bilgileri gelmeye devam ediyor. Pek çok ünlü isim koronavirüs testi yaptırarak sonuçları paylaşıyor. Çin'den sonra en çok vakanın görüldüğü İtalya'da durum gittikçe ağırlaşıyor. James Bond ve Son Umut filmlerinin yıldız oyuncusu Olga Kurylenko da yapılan koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığını paylaştı.

2008 yapımı James Bond: Quantum of Solace filminde Camille Montesadlı karakteri canlandıran dünyaca ünlü Olga Kurylenko'nun koronavirüse yakalandığı açıklanmıştı.