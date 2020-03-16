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Bir ünlü isim daha koronavirüse yakalandı! Ünlü oyuncu test sonucunu paylaştı

Bir ünlü isim daha koronavirüse yakalandı! Ünlü oyuncu Olga Kurylenko test sonucunu paylaştı

16.03.2020, 11:35

'de başlayan ve tüm dünyayı etkisi altına alan ile ilgili son dakika bilgileri gelmeye devam ediyor. Pek çok ünlü isim koronavirüs testi yaptırarak sonuçları paylaşıyor. Çin'den sonra en çok vakanın görüldüğü 'da durum gittikçe ağırlaşıyor. ve filmlerinin yıldız oyuncusu da yapılan koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığını paylaştı.

2008 yapımı : Quantum of Solace filminde Camille Montesadlı karakteri canlandıran dünyaca ünlü 'nun koronavirüse yakalandığı açıklanmıştı.

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