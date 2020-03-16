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Glokom tedavisi için gecikmeyin!

Glokom tedavisi için gecikmeyin!
Giriş Tarihi: 16.3.2020

Halk arasında "göz tansiyonu" olarak bilinen glokom dünyada körlük nedenleri arasında 2. sırada yer alan bir hastalık. Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Emel Çolakoğlu geç evrelere kadar belirti vermemesi nedeniyle hastaların genellikle hekime görme kaybı ileri boyutlara ulaştığında başvurduklarını belirterek, "Geç tanı konulduğunda da görme sinirindeki hasarı geriye döndürmek mümkün olmuyor. Bu nedenle glokomda hastalığa bağlı kalıcı görme kaybını önlemenin tek yolu, erken tanı konulması" dedi.

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