İlaçlar yerine doğal ağrı kesici

Uzmanlar, bilinçsiz ve aşırı miktarda ağrı kesici kullanımının baş ağrılarını tetiklediği konusunda vatandaşları uyarıyor. Ağrılarınızı doğal besinlerle dindirmek hem daha sağlıklı hem de ilaçlardan kurtulmak için çok önemli.

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre en fazla iş gücü kaybına yol açan tıbbi sorunlar arasında yer alan baş ağrısı, hastane başvurularının yüzde 4'ünü oluşturuyor. Geçmeyen baş ağrılarının en büyük nedeni ise ağrı kesiciler. Aşırı miktarda ağrı kesici kullanımının baş ağrılarını ortaya çıkardığını söyleyen Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. M. Murat Sümer, "Baş ağrısı, vücudun herhangi bir yerinde ortaya çıkabilecek ağrılar gibi altta yatan bir hastalığın belirtisi de olabilir" dedi.

FONKSİYON KAYBI

Son dönemlerde ağrı kesicilerin bilinçsiz ve aşırı miktarlarda kullanımının da buna bağlı baş ağrılarının görülmesine yol açtığını ifade eden Sümer, "Bu duruma, günde bir ya da daha fazla sayıda ağrı kesicinin 1-2 ay süreyle kullanılması sebebiyle neden olduğu düşünülüyor. Çünkü beyinde yer alan ve ağrı üzerinde baskılayıcı etkileri olan yollar aşırı doz ağrı kesici ile fonksiyon kaybına uğramış olabiliyor." diye belirtti. Eğer baş ağrılarınız migren gibi güçlü seviyelerde değilse, doğal besinlerden faydalanarak bu sorundan kurtulabilirsiniz.



YULAF

Yulaf, vücudunuz açısından faydalı pek çok özelliğe sahiptir. Bu nedenle yulafı kahvaltıda sütle, portakal suyuyla ve yoğurtla birlikte tüketilmeli. Yulaf, mükemmel bir enflamasyon önleyicidir ve kadınlarda adet döngüsü esnasında pelvik bölgede ağrıyı azaltır. Yulaf aynı zamanda vücuttaki çinko miktarını artırmak için de idealdir ve özellikle endometriozisten muzdarip olanlar için çok faydalı olacaktır.



ÜZÜM

Üzüm, günümüzde bilgisayar kullanımı veya televizyon karşısında doğru oturmama sonucu sıkça görülen sırt ağrılarına karşı ağrı kesici görevi görür. Üzümün antienflamatuar özellikleri bel bölgesindeki kan akışını artırır ve böylece ağrıları azaltır. Bunun için günde bir bardak kadar üzüm tüketmek gerekiyor.



ELMA SİRKESİ

Elma sirkesi, salatada kullanılmasının yanında mükemmel bir ağrı kesicidir. Sirkenin tüm vücuda etki eden alkalin etkileri mevcuttur. Elma sirkesi, midenin üst kısmındaki asidite ve enflamasyonu hafifletmektedir.



BALIK YAĞI

Balık yağı, omega-3 yağ asitleri içermesi nedeniyle, yoğun ağrıya neden olan ve ayrıca artritin nedenlerinden biri olan lökotrien ve sitokin gibi iltihap içeren kimyasal maddelerin üretimini bloke edebilir. Bu şekilde ağrıyan bölgelere müdahale edebilirsiniz.



ZEYTİNYAĞI

Zeytinyağı, lezzetli olmasının yanı sıra, pek çok ağrıya iyi gelen, doğanın bize sunduğu bir ilaçtır. Saf sızma zeytinyağı kullanmanız marketlerde satılanlardan daha sağlıklı olacaktır. Bu yağ ibuprofen ve diğer steroidsiz iltihap önleyici ilaçlarla aynı etkiyi gösteren doğal bir maddeye sahiptir. Araştırmalar, zeytinyağının ağrıyı azaltabilme özelliği sayesinde, ağrı kesici işlevi görebileceğini göstermiştir.



ZERDEÇAL

Zerdeçal, en iyi doğal ağrı kesicilerden biridir. Vücutta ağrıyı bloke eden ve aynı zamanda iltihapla mücadelede etkili olan kürkümin içermektedir. Herhangi bir yan etkisinin bulunmaması nedeniyle ilaçların yerine kullanabilirsiniz. Çeşitli araştırmaların gösterdiği gibi, zerdeçal sinir taşıyıcılarının beyne iletilmesini "iptal" ederek romatoid artrit ağrılarını durdurmaya yardımcı olabilir.



PAPATYA ÇAYI

Papatya çayı, kaslardaki iltihabı azaltmanın yanı sıra, sinirleri yatıştırmada da oldukça etkilidir. Papatya, vücudunuz için faydalı bolca özelliğe sahiptir ve sırt, boyun ve bel ağrılarınızı hafifletmeye yardımcı olur. Gün boyunca ve geceleri üç bardağa kadar papatya çayı içmeniz önerilir. Bunun kısa süre içerisinde kaslarınızı ve eklemlerinizi rahatlattığını göreceksiniz.



SARIMSAK

Sarımsak, artrit kaynaklı eklem ağırlarına iyi gelmektedir. Sarımsaktan tam anlamıyla faydalanabilmek için, bir diş sarımsağı soyun ve onu bir çorba kaşığı yağda ısıtın. Bunu ağrıyı hissettiğiniz bölge-ye uygulayın ve etkisini göstermesini bek-leyin. Ağrının derhal hafiflediğini ve rahat-sızlığın elimine edilmeye başladığını fark edeceksiniz. Sarımsağı ayrıca diş ağrısını tedavi etmek için de kullanabilirsiniz.