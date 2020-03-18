Kuruluş Osman 15. bölüm canlı izle | Kuruluş Osman yeni bölüm canlı izle

Kuruluş Osman 15. bölüm canlı izle! ATV’nin sevilen dizisi Kuruluş Osman 15. bölüm tek parça canlı izle! Her Çarşamba akşamı izleyenleri ekran başına kilitleyen Kuruluş Osman’da bu hafta; Ağabeyi Gündüz'ün Balgay tarafından tutsak edildiğini öğrenen Osman Bey, Alpleriyle birlikte Balgay'ın ve Moğol kuvvetlerini tuzağa düşürür. Dündar Bey, Moğollara verdiği tavizler yüzünden obada zor günler geçirirken, Samsa Çavuş'u da yanına alan Osman Bey, Moğollara ve Balgay'a karşı hamlesini yapar. İşte Kuruluş Osman 15. bölüm canlı izleme ekranı!

Kuruluş Osman 15. yeni bölüm canlı izle! ATV'nin merakla takip edilen dizisi Kuruluş Osman 15. bölüm canlı izle! Reyting rekorları kıran Kuruluş Osman dizisinde bu hafta, . Balgay'ı tuzağa düşüren Osman Bey, Moğollardan Kayıların intikamını alabilecek mi? Pusuya düşen Balgay'ın akıbeti ne olacak? Osman Bey, Balgay tarafından işkence gören ağabeyi Gündüz Bey'in kurtarabilecek mi? Bala Hatun iyileşebilecek mi? Osman Bey, Dündar Bey'den nasıl hesap soracak? Samsa Çavuş ve Osman Bey yeniden buluşması dengeleri nasıl değiştirecek? Sofia'yı ele geçiren Osman Bey, nasıl bir oyun kuracak? Kuruluş Osman 15. bölüm canlı izleme sayfasına haberimizden ulaşabilirsiniz…

KURULUŞ OSMAN DİZİSİNDE BU HAFTA!

Ağabeyi Gündüz'ün Balgay tarafından tutsak edildiğini öğrenen Osman Bey, Alpleriyle birlikte Balgay'ın ve Moğol kuvvetlerini tuzağa düşürür. Dündar Bey, Moğollara verdiği tavizler yüzünden obada zor günler geçirirken, Samsa Çavuş'u da yanına alan Osman Bey, Moğollara ve Balgay'a karşı hamlesini yapar. Balgay'ı tuzağa düşüren Osman Bey, Moğollardan Kayıların intikamını alabilecek mi? Pusuya düşen Balgay'ın akıbeti ne olacak? Osman Bey, Balgay tarafından işkence gören ağabeyi Gündüz Bey'in kurtarabilecek mi? Bala Hatun iyileşebilecek mi? Osman Bey, Dündar Bey'den nasıl hesap soracak? Samsa Çavuş ve Osman Bey yeniden buluşması dengeleri nasıl değiştirecek? Sofia'yı ele geçiren Osman Bey, nasıl bir oyun kuracak?

KURULUŞ OSMAN 15. YENİ BÖLÜM CANLI İZLE!

KURULUŞ OSMAN'DA GEÇEN HAFTA YAŞANANLAR

Cengiz Han'ın emanetlerini geri almak için Kayı Obası'na gelen Osman Bey, burada Batur'un ihaneti ile karşılaşır. Oklarla durdurulabilen Osman Bey, Dündar'ın ve ardından Balgay'ın Ertuğrul otağından çıkmasıyla düştüğü tuzağın farkına varır. Balgay'ın nökerleri tarafından kuşatılan Osman Bey, Kayı halkının gözleri önünde Balgay'ın kılıcıyla yüz yüze gelir. Balgay'la karşı karşıya gelen Osman içine düştüğü bu durumdan çıkabilecek mi? Dündar ve Batur'un ihanetine nasıl karşılık verecek? Moğolların tuzağına düşerek yaralanan Bala Hatun'un akıbeti ne olacak? Osman Bey'i hasım ilan eden Samsa Çavuş, Moğollara karşı nasıl hamle yapacak? Cengiz Han'ın emanetlerini eline geçiren Balgay, hükümdarlık hayaline ulaşabilecek mi? Osman Bey'i Balgay'a teslim eden Dündar şimdi ne yapacak?.