‘Evde yalnız değilsiniz’

Korona virüs salgını nedeniyle İzmir iş dünyası evden çalışma modeline geçti. Ürettiği katma değerli konutlarla “Modernizmin Mimarı” olarak anılan Avcılar İnşaat da “önce sağlık” diyerek, teknolojik alt yapısı sayesinde evden çalışma sistemini devreye aldı.

Avcılar İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı İdris Avcı, şirketinin nasıl evden çalıştığını Yeni Asır'a anlattı. Her zaman yatırımcıların, çalışanların ve toplumun sağlığını ön planda tuttuklarını ifade eden Avcı, "Türkiye'de virüs teşhisinin ilk konduğu günden itibaren tüm kadromuzu, satış ofisleri de dahil olmak üzere geçici süreyle evden çalışma modeline geçirdik. İnşaat ekibi de aynı şekilde kendi güvenlikleri açısından evlerine gönderildi. Bu süreçte proje tanıtımlarımızı online olarak gerçekleştirmeye devam edeceğiz. www.avcilarinsaat.com.tr adresi üzerinden dairenizi beğenebilir, satış temsilcilerimize ulaşabilir ve proje detaylarını online olarak inceleyebilirsiniz. Ayrıca bir kaç gün içinde internetten daire almanızı sağlayacak altyapımızı da hizmete açacağız" dedi.

'HEP BİRLİKTE AŞACAĞIZ'

Şirkette günlük çalışmalar ve görüşmeler nasıl yapılıyor? İşleyiş nasıl ilerliyor? Bu zorlu dönemin en kısa sürede aşılacağına inanıyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın, korona virüs nedeniyle Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Angela Merkel'le yaptığı telekonferans yöntemi gibi, biz de satış müdürlerimiz, banka temsilcileri ve firmalarla telekonferans yöntemi ile görüşmeler yapıyoruz. Yönetim kurulu toplantılarımızı da ileri tarihlere erteledik. Yapılan görüşmelerinin tamamı telekonferans ve telefonda sesli konuşma yoluyla gerçekleştiriyor. Satış müdürü ve ekipler arasındaki tüm yazışmalar da mesajlaşma uygulamaları üzerinden yapılıyor.

İşlerini ve görüşmelerini evden yürüten İdris Avcı, ailesiyle bol bol vakit geçiriyor.

AİLEMLE GEÇİRİYORUM

Evde zaman nasıl geçiyor? Neler yapıyorsunuz? Evde olmak bu süreçte aile içi ilişkiler açısından da büyük önem taşıyor. Yoğun iş temposu nedeniyle yeterince zaman geçiremediğim ailemle, çocuklarımla birlikteyim. Bol bol kitap okuyor, güncel gelişmeleri de elbette takip ediyorum. Yıllardır yapmadığım kimsenin aklına bile gelmediği herkesin evde bir köşeye attığı resim albümlerimize bakıp onlar üzerinden uzun uzun konuşmalar yapıyoruz. Çocuklarla evde etkinlikler yapıp, oyun oynuyorum. Zaman nasıl geçiyor bilmiyorum.





Evde yoğurt ve mozaik pasta yaptığını söyleyen İdris Avcı, çocuklarıyla birlikte film de izliyor.

'Kurallara uyalım virüsün ilacı dayanışmadır'

İnşaat sektörü açısından oldukça verimli bir dönem geçirildiğini söyleyen Avcı, "İzmir'de geçen yılın şubat ayında 4 bin 403 konut satılırken bu yılın Şubat ayında yüzde 75'e varan bir artışla satışlar 7 bin 669 adedi buldu. Küresel salgının ekonomiye olan olumsuz etkisi, 170'den fazla sektörü etkileyen inşaat sektöründe kendisini gösterecektir. Ama ne olursa olsun, önce sağlık. Bu nedenle evden çıkmayın. Hem kendiniz için hem sevdikleriniz için hassasiyetle bu kurala uyun. Unutmayın virüsün ilacı dayanışmadır" diye konuştu.



'Yoğurt ve mozaik pasta yapıyorum'

Arada eski filmleri izlediğini belirten İdris Avcı, mutfağa girdiğini de belirterek, "Kendi yoğurdumu mayalıyorum. Bizim evde herkesin çok sevdiği mozaik pastam da revaçta. Eşim ve çocuklar neredeyse her gün yapmamı istiyor" diye konuştu.

FATİH ŞENDİL